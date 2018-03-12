İBRAHİM ALTAY

Bütün okurlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Medyamız, kabul etmemiz gerekir ki, öteden beri hep erkek egemen bir niteliğe sahip olmuştur.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde de bu gerçek değişmemiştir.

Kadın medya yöneticileri ya da gazeteciler erkeklerden azdır. Kadınlar söz konusu olduğunda medyanın kullandığı dil ve üslup arızalıdır.

Kadınlarla ilgili haberlerde, kimi zaman kadınlar tarafından yapıldığında bile, sıradan bir kötülük, farkına bile varılmayan bir ayrımcılık mevcuttur.

Öte yandan bu ayrımcılık bazı kelimeleri kullanmamayı tercih ederek çözülebilecek bir mesele değildir.

Çünkü temelde bu bir 'temsil' sorunudur. Medyamız tarafından kadınlar ya görmezden gelinmekte ya da eksik ve yanlış temsil edilmektedir.

Kadının metalaştırılması Herhangi bir periyot içinde haberleri ve programları incelediğinizde şu gerçekleri fark edeceksiniz:

Medya kadınları bedene indirgemekte ve sömürmektedir.

Kadınlarla ilgili içeriklerin önemlice bir kısmı eğlence, magazin ve cinsellik bağlamında üretilmektedir. Kadın metalaştırılmakta, bir obje gibi sunulmaktadır.

Kimi zaman özgürlük makyajıyla pazarlanan bu içerikler aslında kadını köleleştirmektedir.

Medya kadınlık ve erkeklikle ilgili rolleri bariz bir şekilde ayrıştırmaktadır.

Genellikle bu hususta toplumun çok gerisinde kalmakta; kadınları ikincil varlıklar, bağlı ya da bağımlı bireyler olarak değerlendirme eğilimi taşımaktadır.

Medyamız kadınların bilinçlenmesine ve hak arayışına yardımcı olmak şöyle dursun, onlarla ilgili yanlış algıları pekiştirmektedir.

Medyada en çok 'mağdur kadın' portrelerine rastlanmaktadır.

Dikkat edin, kadınlar medyada genellikle 'mağdur' olarak kendilerine yer bulur. Daha da acıklısı medya tarafından gündeme getirilmek kadınların mağduriyetini artırır, kimi zaman kalıcı hale getirir.

Mahremiyetleri ihlal edilir, kişilik hakları zedelenir, özel hayatları delik deşik edilir. Kadınlarla ilgili 'ifşa' haberlerinin sayısı erkeklerden fazladır.

Kadına yönelik şiddet haberlerinde sıradanlaştırıcı, meşrulaştırıcı bir dil kullanılmakta, cinsiyetçi bakış açısı tekrar tekrar üretilmektedir. Bu haberlerin çoğunda erkek şiddetine mazeret arayan, kadını eksik ya da kusurlu bularak suçlama eğiliminde olan bir bakış açısı hâkimdir.

Medya kadınları üreten değil tüketen bireyler olarak görme ve sunma eğilimindedir. Siyaset, ekonomi gibi 'ağır' konularda kadının neredeyse adına bile rastlanmamaktadır. Kadınlarımız 'kadın programları'na ve sözüm ona 'hafif' gündemlerin içine sıkıştırılmaktadır.