Artık seçim sath-ı mailine girildi. Kulisler hayli hareketli... Milletvekilliğine kimlerin başvuracağı ya da mevcutlardan ne kadarının devam edip etmeyeceği konuşuluyor ama daha çok mevcut bakanların ne yapacağı merak ediliyor. Milletvekilliğine mi başvuracaklar yoksa kenara çekilip bekleyecekler mi?

Yeni bir dönem ve ilginç süreçler yaşanacak. İzlemek için daha vakit var. Şimdi güncel olan muhalefet cephesine dönelim. CHP, İP, Saadet hatta HDP ortak aday mı çıkartacak yoksa tek tek mi seçime girecek? Bana göre büyük olasılıkla her parti kendi adayıyla seçime girerek hem kendilerini test edecek hem de çoklu adayla AK Parti ve MHP'den de oy almaya çalışacaklar.

Ama şu ihtimal az bilinse de bazı mahfillerde konuşuluyor. CHP, HDP ile İP ise Saadet ve Hüda-Par'la ittifak yapacak. İkisi de şaşırtıyor ama daha çok CHP- HDP ittifakı şaşırtıyor ve hemen "Nasıl olacak?" sorusu soruluyor.

Cevabı Diyarbakır'dan HDP kulislerini iyi bilen biri veriyor: "Çok kolay, gizli görüşmeler bir süredir devam ediyor ve yakında netleşir. CHP'nin adayı kim olursa olsun fark etmeyecek. HDP aday göstermeyecek ve CHP'nin adayını destekleyecek."