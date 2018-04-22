Seçim süreci hızlı başladı ve hızlı geçecek gibi görünüyor. İleri bir tarihte yapılacak seçimi etkilemek için oyun kurmak isteyen iç ve dış güç odakları şaşkına dönseler de boş durmayacaklar.

Başından beri 2019'a son seçim gözüyle bakanlar, "Aaa... Ne kadar iyi, 'Haziran' çok güzel olacak" demeyecek.

Eğer son dakikada sahaya sürpriz bir aktör sürme planları yoksa tıpkı önceki seçimlerde olduğu gibi ya terörün düğmesine basacaklar ya da ekonomi üzerinden yeni bir hamleyle kafaları bulandırmaya çalışacaklar. Tutmayacağını bilseler de deneyecekler.

Bu konuda en kullanışlı örgüt hiç kuşkusuz FETÖ... Beli kırıldığı için eskisi kadar gücü olmasa da içeriden ve dışarıdan seçimleri etkilemeye, muhalefet cephesine katkı sunmaya, algı operasyonlarıyla da iktidara saldırmaya devam edecek.

Bir süredir emniyet güçlerinin müthiş bir çalışmayla ele geçirdikleri ve yargıya intikal eden özel bir FETÖ dosyası üzerinde çalışıyorum. Bu yılın başlarında "Garson" kod adlı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasının en tepe isimlerinden biri yakalandı. Üzerinden taşınabilir bir bilgisayar belleği çıktı.

İşin uzmanları bir süre uğraştı ama hiçbir sonuç alınamadı. Bellek bomboş görünüyordu. Ama bir süre sonra adam konuşunca ortaya deyim yerindeyse FETÖ'nün 17-25 Aralık darbesinden sonraki en önemli arşivi çıktı. Güçlü bir şifreleme sistemiyle korunduğu için de çözmek imkansızdı. Çözüldü ve ortaya öyle bir liste çıktı ki orada, son iki üç yıl içinde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasının bütün kadrosunun kaydı vardı.

Bu bellek aynı zamanda hukuken ByLock'un da tamamlayıcısıydı. ByLock kullanmayan ya da bilgisi olmadan ByLock yüklenmiş görünen hatta hiçbir FETÖ yapılanmasının içinde olmayan onlarca etkili FETÖ'cü bu yolla tespit edildi.

Bu durum özellikle Polis ve Ordu içinde güvenlik güçlerini bile şaşkınlığa uğrattı. Daha ByLock tam bilinmeden "ByLock diye gizli bir iletişim ağı var. Bunun üzerine gidilmeli" diye tutanak tutturarak önlem alan bir polis müdürünün bile FETÖ'cü olduğu bu yöntemle kanıtlandı.

Buna benzer onlarca örnek var.

Ele geçirilen bilgisayar belleği, mağduru oynayan çok sayıda FETÖ'cü gibi onların bundan önceki seçimlerde hangi partilere destek verdiklerini ve nasıl bir siyasi çalışma yürüttüklerini de deşifre etti.

Şimdi erken bir seçime giderken FETÖ yine kriptolarını harekete geçirecektir. Daha çok da dış ülkelerde bunu yapacak ama içeride de boş durmayacak.

Tıpkı geçmişte yaptığı gibi... Çünkü karşımızda ayakta kalmaya çalışan ve siyaseti kontrol etmekten vazgeçmeyen ve hala dini argümanları kullanan kirli bir terör örgütü var.

Bellekte yer alan bilgilere göre bundan önceki seçimlerde FETÖ, bütün elemanlarını siyasete yönelterek adeta bir muhalefet partisi gibi çalıştı hatta söylemlerin içeriğine bakıldığında muhalefet partilerine fikri öncülük etti. Şu tespitlere bakın.

"AKP ve 'Tek Adam'ın ülkeyi getirdiği nokta üzerinden konuşursak AKP'nin oy kaybetme ihtimali daha yüksek olur"

"Hizmet'i savunmaya kalkarak tartışmayı bizim alana çekmekten daha çok, AKP'nin somut yanlışları ve zararları üzerinden gitmeli..."

"Halkın zihnindeki olumsuz kavramları Tek Adam'a mal etmeliyiz."

"Bu ülke bu kadar geliştiyse senin çocuk neden işsiz? Çocuğunu istediğin okula neden gönderemedin?" gibi argümanlar kullanılmalı.

Ama en ilginci militanlarına şu savunmayı yaptırması:

"Zekeriya Öz neden yurt dışına çıktı? Sahiplenmeye gerek yok. Onu Tek Adam'a ve etrafındakilere sormak lazım.

Geçmişte Zekeriya Öz'e zırhlı araç veren, koruma veren kimdi?"

Bu argümanlarla gelenlere dakika, artık kimlikleri biliniyor. Evet, önümüzdeki 24 Haziran seçimleri FETÖ'yle birlikte iç ve dış kuşatmacılar için de son seçim.