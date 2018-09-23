Şehirlerle sinema ilişkisinde İstanbul ilk sıradaysa ikinci sırada da Adana gelir. Adana'yla Türk sineması arasında geçmişe uzanan derin ve sıcak bir ilişki var. O nedenle de Türkiye'nin Antalya'dan sonra en önemli film festivali Adana'da yapılıyor, eski adıyla Altın Koza, yeni adıyla Adana Uluslararası Film Festivali.

Bu yıl 25'incisi yapılıyor. 30 Eylül'de bitecek. Adana'nın sinemayla ilişkisi iyi de sinema salonlarıyla ilişkisi hiç iyi değil. Geçmişte 200 yazlık sineması olan ve adı sinemayla özdeşleşen bu kentte 2012 yılında tarihi Sular Sineması, "Yazlık sinema nostalji dolu geceler" çağrısıyla yeniden açılmış ve büyük ilgi görmüştü.

Altın Koza için gelen ünlü sinema sanatçıları da orayı çok sevmişti. Ama ne yazık ki bu mekanın ömrü uzun sürmedi. Denilenlere göre, o tarihi ismi taşıyan yazlık sinema salonu ranta yenik düştüğü için düğün salonu yapılıyor.

İnanılır gibi değil. Çünkü mekan özel bir kişiye ait değil, sahibi Adana Büyükşehir Belediyesi... Peki, koca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düğün salonundan gelecek paraya ihtiyacı mı var? Bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şimdiden adaylığını ilan ettiği Başkan Hüseyin Sözlü'nün ne düşündüğünü merak ediyorum. Sahiden o yazlık sinema salonu düğün salonu mu oluyor? Festival şehri Adana'ya yakışır mı bu?