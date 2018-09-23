İstanbul'daki ilk teknoloji festivaline katılımın yoğun olacağı günler öncesinden belliydi. Özellikle gençlerin ilgisini lisede okuyan oğlum Ege ve arkadaşlarının hazırlığından biliyordum. Ama Başkan Erdoğan'ın çağrısı ilgiyi daha da arttırdı:

"Yarın #MilliTeknolojiHamlesi heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de #TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum."

Bu yüzden bir an önce alanda olmak için yola erken çıktım. Ama ne mümkün, daha yolda yoğun trafik başladı. Girişteki "Ayakları yere basmayan ilk festival" yazısına gelinceye kadar gördüğüm kalabalık inanılmazdı.

Çoluk çocuk, yaşlı genç otomobil ve otobüslerle alana akıyordu. Sabahın 10.30'uydu ve dolaştığım her standın önü ana baba günüydü. Bunun bir nedeni Başkan Erdoğan'ın çağrısıysa bir diğeri de "Türkiye'nin teknoloji ve havacılıkta ulaştığı seviyeye" duyulan meraktı.

Özellikle çocuklar ve gençler, uçakları, helikopterleri, son teknoloji ürünü İHA ve SİHA'ları merak ediyordu.

SİHA'ların yapımcı firması Baykar, Havelsan, Roketsan ve Türk Havacılık Uzay Sanayi standları tıklım tıklımdı.

Liseli bir genç şöyle diyordu: "Uçakları ve SİHA'ları çok merak ediyordum. Onları görmeye geldim. Benim en büyük hayalim uçmak ve böyle bir teknoloji üretmek."

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Teknofest, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne sadece Türkiye değil 42 ülke katıldı. Bir yanda seminerler, girişim zirveleri diğer yanda çocukların büyük ilgi gösterdiği ilginç aktiviteler... Jetlerin gösterisi, paraşüt atlayışları, simülasyon uygulamaları, rüzgâr tünelleri, uçurtma gösterisi ve dünyanın efsane uçakları ilgiyle izlendi. Teknofest, sadece bir havacılık festivali değil. Asıl hedefi milli teknoloji hamlesinin ne anlama geldiğini göstermek ve teknoloji üreten bir topluma giden yolu açmak.

Teknolojide daha ileri gitmek amacıyla festival kapsamında 12 farklı kategoride teknoloji yarışması da düzenlendi. Kazananlar ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

Bu, Türkiye'de bir ilk ve yeni teknoloji hamlelerini motive eden bir çaba... Bu çabada emeği geçen herkesi kutluyorum.