Yerel seçim kulisleri hareketli ancak kimsenin bildiği somut bir şey yok. Doğrusu şu aşamada olması da mümkün değil. Çünkü hem bu seçimler farklı bir zeminde gerçekleşiyor, hem de içinden geçtiğimiz ekonomik türbülansın seçimleri etkileme ihtimali her zamankinden yüksek. Tabii buna AK Parti-MHP ittifakını ve bunun karşısında oluşacak CHP-HDP ittifakını da eklemek gerekiyor. Bu birlikteliklerin şehirden şehre farklı sonuçlar verebileceği çok açık.

Kısaca önümüzdeki seçimleri etkileyecek çok sayıda parametre var. Bunu da en fazla kritik şehirlerde hissedeceğiz. Tam da bu nedenle bu kritik şehirlerde AK Parti-CHP arasında geçecek yarışta adaylar çok önemli. Anketler, yoklamalar, sohbetler hep bu "önemli" adayları bulmak üzerine kurulu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sürecin nereye evirileceği, CHP'nin adayını belirlemesiyle netleşecek. Bu üç şehirde bugüne kadar çok sayıda adaydan söz edildi. Daha da edilecek. Sayı giderek çoğalabilir de. Partiler de medyada yer alan bu isimleri doğal olarak yakından takip ediyor.

Bu takibin başında da kritik iller geliyor. Şu sıralarda bütün partiler sahada ve o illeri alabilecek popüler adayın kim olacağını tespite çalışıyor. Farklı partilere araştırma yapan ve sahayı iyi bilen birkaç araştırma şirketiyle konuştum. Hepsinin ortak söylediği şu: "Halk, bu kez her zamankinden daha fazla topluma güven veren, insana dokunan güçlü isimlere oy verecek."

Bu çerçeveyi aylar önce Başkan Erdoğan da çizmişti: "AK Parti'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek. Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler."

Üç büyük il dışındaki kritik illere bakıldığında çok sayıda genel ve yerel aktörden söz etmek mümkün. Bursa'dan başlayalım. Bursa'da AK Parti adayı olmak için adı geçen çok sayıda isim var. İlk sırada eski bakan Faruk Çelik geliyor. İstekli olduğu söyleniyor ama bu istek onu başkanlığa taşır mı belli değil. Bursa'da eski iki bakanın daha adı geçiyor ama kimse onlara ihtimal vermiyor. Yerelde adı en çok anılan isim ise Yıldırım ilçesi belediye başkanı İsmail Hakkı Edebali...

CHP cenahında da yine bir ilçe belediye başkanının adı ön planda: Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey... Araştırmalarda oyu CHP'den 10 puan daha önde... Antalya'da AK Parti'nin tartışmasız ismi mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel. CHP'de ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ön planda... Önümüzdeki seçimlerin bu iki isim arasında geçmesi büyük olasılık.

Kritik ve bir o kadar da ne olacağı belli olmayan illerden biri de Manisa... Manisa, AK Parti-MHP ittifakı açısından da önemli. İlginçtir, MHP, elinde tuttuğu üç büyükşehirden Adana ve Mersin'de kimleri aday göstereceğini açıkladığı halde Manisa'yı açıklamadı. Neden acaba? AK Parti'de ise çok sayıda adaydan söz ediliyor: Selçuk Özdağ, Murat Özbatur ve Recai Berber gibi... Ama yerelde ilgi çeken isim, Yunus Emre İlçe Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi...

Araştırmacılar, Ege bölgesinde olası bir AK Parti-MHP ittifakının diğer bölgelere göre daha etkili olacağından söz ediyor. Onlara göre bu iki parti arasında olası bir ittifak, sadece İzmir ve Manisa'da değil Aydın ve Muğla'da da etkili olur. Hatta bu ittifakın Aydın ve Muğla'yı alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Eskişehir gibi öteki kritik illeri de bir başka yazıda ele alalım.