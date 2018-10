Her seçim öncesi hareketli olan Ankara kulisleri bu kez bir hayli sönük... Bunda yerelde de yeni bir anlayışın devreye girmesi kadar, eski siyasi aktörlerin irtifa kaybetmesinin de etkisi büyük. Başkenti hareketlendirecek yeni bir isim aranıyor.

AK Parti kulislerinde şimdi hem yeni hem de güçlü bir isimden söz ediliyor.

Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan... Doğrusu AK Partililer Doğan ismini Ankara'ya yakıştırıyor ama Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceği söyleniyor.

Bu arada mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın önceki gün Melih Gökçek'i suçlayan tweet'i ortalığı hayli karıştırdı. Kulislerde Tuna'nın, bu çıkışıyla kendi ayağına kurşun sıkarak bir ihtimal olan adaylık şansını yok ettiği konuşuluyor.

CHP'nin Ankara'daki tek umudu ise yine Mansur Yavaş. Ancak, Yavaş, henüz kararını vermiş değil. Anket yaptırıyor, kanaat önderleriyle görüşüyor ve eski havayı yakalayamayacağı korkusu yaşıyor. Kısaca Ankara'da birçok bilinmezin bir araya geldiği bir seçim süreci yaşanıyor.

Tabii Ankara'da sadece Ankara konuşulmuyor.

Gündemde İstanbul ve İzmir de var. AK Parti kulislerinde İstanbul için yeni bir isimden daha söz ediliyor; icraatçı kimliğiyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan... CHP İstanbul için ise Ankara kulislerinde bir adım önde olan isim Akif Hamzaçebi...

İzmir'e gelince... Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun her seçim öncesi yaptığı gibi aday olmayacağını açıklaması bu kez çok farklı bir etkiye yol açtı ve CHP kulislerini hareketlendirdi. Ancak riski de var. Çünkü Muharrem İnce'yi desteklediği için aday yapılmayacağı hesabı yapan Kocaoğlu'nun CHP'yi negatif etkileme ihtimali yüksek.

CHP bunu bertaraf edebilir mi göreceğiz.

Adaylar arasında Kemal Karataş ve Abdül Batur isimleri geçiyor ama Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer adının netleştiği söyleniyor. Bu isimlere Kocaoğlu destek vermediği sürece CHP'nin İzmir'de işi hiç kolay değil. Bu tabloya İzmir'de İyi Parti'nin de güçlü bir isimle katılması siyasi denklemi değiştirebilir. Bu da AK Parti için iyi bir fırsat... Bu yüzden AK Parti, İzmir'de yerel yönetime her zamankinden daha yakın ve bu nedenle de merkez sağ seçmene sıcak gelecek bir isim düşünülüyor.

Bu açıdan mevcut il başkanı Aydın Şengül ismi de kulislerde konuşuluyor.



İstanbul Beşiktaş'ta işler karışık

Ankara kulislerine nokta koyup, birkaç gün önce yazdığım İstanbul Beşiktaş'a dönelim. Orada da ortalık bir hayli karışmış durumda. O yazıda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kulislerde konuşulan girişimlerinden söz etmiştim. Orman adına Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamanın esasını buraya alıyorum: "Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır." Acaba Şafak Yazıcıoğlu'nun olmuş mu? Merak işte. Bu arada CHP'den Beşiktaş belediye başkan adayı olmak için kıran kırana bir savaşın sürdüğünü de söyleyelim.

O isimlerden biri de eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Yasemin Cankurtaran... Adı önce İstanbul büyükşehir adaylığı için geçti ancak asıl hedefi Beşiktaş'mış... Hatta bunun için bizzat Kılıçdaroğlu tarafından Aydın'a Özlem Çerçioğlu'nun yanına staj yapması için gönderildiği söyleniyor. İşin en ilginç yanı ise Cankurtaran'a en büyük desteği, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar'ın vermesi... Ne olur bilinmez ama CHP'nin yerelden Beşiktaş'a bir aday çıkartmaması parti tabanını dalgalandırır.