Yerel seçimlerde banko olmayan, her partinin veya iki büyük partinin bıçak sırtı seçim kazandığı hatta özel nedenlerle "sorunlu" olan şehirlerde nasıl bir sonuç alınacağı merak ediliyor. Örneğin Adana, Mersin, Hatay veya Balıkesir.

Sırayla gidelim.

Adana'da son 24 Haziran seçimlerindeki parti oylarını ölçü alırsak, durum şöyle; AK Parti 33, MHP: 11, CHP: 26, İyi Parti: 11, HDP: 13. 2014 yerel seçimlerinde ise çok farklı bir tablo vardı: MHP: 33, AK Parti:32, CHP: 25, HDP: 7.

Bu tablo MHP açısından hiç de parlak değil. Nasıl bir ittifak yapılacağı gerçekten merak ediliyor. MHP Adana adayı belli; mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü. AK Parti'de ise ilk sırada eski Bakan Jülide Sarıeroğlu var. Ömer Çelik, geçen dönemin adayı Abdullah Torun ve il başkanı Fikret Yeni konuşulan isimlerden.

CHP'de ise ilk sırada iki ilçe belediye başkanı var. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. HDP ve İP aday çıkarırsa başka, çıkarmazsa bambaşka bir tablo çıkar Adana'da karşımıza...

Mersin'in durumu Adana'dan da karışık. Burada 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı kıl payı önde, yüzde 41.4. Millet İttifakı ise 41. HDP ise yüzde 17. Tek tek partilerde ise AK Parti: Yüzde 28, CHP: 26, HDP: 16, İP: 13, MHP: 11... Cumhur İttifakı bir biçimde devam ettirilse, İyi Parti'den de oy alma ihtimali var ve ipi göğüsleyebilir.

Ancak karşı cephe de güçlü... Mersin, Türkiye'nin deyim yerindeyse en kritik ili... İşte bu kritik durum, ya şeffaf ve sağlam ittifaklarla, ya da toplumun gönlünü kazanacak adaylarla aşılabilir. İsmi geçen adaylara gelince... AK Parti'de eski bakan Lütfi Elvan ön planda. Sıcak bakmasa da konuşuluyor. İkinci isim olarak şimdilik eski Bakan Kürşad Tüzmen ve Talat Dinçer var.

Mersin'de en hareketli parti CHP... CHP'liler şimdiden şehir içindeki billboardlarda yarışa başlamış durumda. Çok sayıda aday adayı var. Öne çıkanlar, eski Bakanı İstemihan Talay, Aytuğ Atıcı, Vahap Seçen ve aday olması zor görünen Fikri Sağlar...

Mersin'de durumu en ilginç parti ise MHP... MHP, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday olarak açıkladı ve elindeki mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı es geçince ortalık karıştı. Kocamaz, İyi Parti'ye giderse kazanamayabilir; AK Parti'ye de MHP nedeniyle gidemez deniliyor. Mersin'de denge siyasetini sadece AK Parti'nin güçlü bir aday göstermesi değiştirebilir.

Hatay da sürprizlere gebe ve karışık. Karışıklığın nedeni de AK Parti'den CHP'ye geçip belediye başkanı olan Lütfü Savaş... Savaş'a karşı CHP içinde yükselen bir hoşnutsuzluk var. 24 Haziran'da milletvekili listesine girip sonra çıkartılan Servet Mollaoğlu'yla aralarındaki gerginlik sahaya yansırsa CHP'nin işi zor. Bu da AK Parti'nin iyi bir adayla seçimi alması anlamına geliyor. AK Parti'de şu isimler konuşuluyor: Mehmet Öntürk, Mehmet Yeloğlu, İl Başkanı İbrahim Güler ve Bekir Altan.

Balıkesir... Balıkesir'i kritik kılan Cumhur İttifakı karşısındaki blokun oyları ve eski belediye başkanı Ahmet Edip Uğur'un görevden alınması... Siyaset kulislerinde bu tür yerlerde sıkıntı yaşanacağı öngörülüyor. Aslında Balıkesir, 24 Haziran seçimlerinde görevden alınan iller arasında AK Parti'nin oyunu artırdığı ender illerden biri. Yeni Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, eskisini aratmayacak aktif bir çalışma yürütüyor. Adaylar arasında onun adı ön planda. CHP'nin adayı ise kesinleşmiş gibi, milletvekili Ahmet Akın, İP ise milletvekili İsmail Ok'u aday gösterebilir.