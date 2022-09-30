Seçim yaklaştıkça 6'lı masanın yükselen tansiyonu krize dönüştü. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan son kriz dün gerçekleşen ikili görüşmeyle atlatılır mı bilemem ama görünen o ki, masadaki bu ilk büyük kriz, gelecek krizlerin de habercisi... Akşener'in "Borcumuz yok" demesi, "kazanacak aday" diye diretmesi ve ardından "Noter değiliz" sözleri siyasi bir hesaba dayanıyor.

CHP'nin yarısı kadar oya sahip Akşener, masanın belirleyicisi olmak istiyor. Hem de bizzat Kılıçdaroğlu'nun siyaset arenasına soktuğu İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını kullanarak... Hiç kolay değil, karşısında CHP'yi bile dizayn etmiş Kılıçdaroğlu var. Bu yüzden masa ilk krizi atlatsa bile yeni krizlere gebe...

Dahası sadece Akşener ve partisini değil, 6'lı masayı çok daha büyük bir kriz bekliyor. Bekliyor, çünkü enflasyon ve hayat pahalılığının zirve yaptığı bir zaman diliminde bile 6'lı masa partileri yerinde sayıyor. Hâlâ CHP dahil masadaki hiçbir parti topluma "güven ve umut" vermiş değil.

Elimde EDAR Araştırma'nın yaptığı son anket var. 13-19 Eylül tarihleri arasında 1970 kişiyle yapılan anket sonuçları, 6'lı masayı bir hayli üzecek gibi görünüyor. Yüzde 17 kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 37.8, CHP yüzde 22.4, İyi Parti yüzde 11.2, HDP yüzde 10.6, MHP yüzde 7.2, ZP yüzde 3.6, DEVA yüzde 2.7, Yeniden RP yüzde 1.6...

Kamuoyunda konuşulan ve öne çıkan partilerin oy oranı böyle. Geriye kalanlar da diğer küçük partiler arasında paylaşılmış...

Bu araştırmada ilginç başka bulgular da var. Örneğin, son krizde de adı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce bu köşede yazılan "parti kurma" girişimi de halka sorulmuş... "İmamoğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna halkın yüzde 36.6'sı "evet" derken yüzde 40.9'u "hayır" cevabı vermiş. Yüzde 22.5'i ise kararsız.

Aynı soru, Yavaş için de sorulmuş. O cevaplar İmamoğlu'nu kara kara düşündürecek nitelikte. Çünkü Yavaş daha önde görünüyor.



YAVAŞ DÜŞÜŞTE

Ancak Yavaş'la ilgili bir soru, sadece Yavaş'ı değil ona umut bağlayan Akşener'in moralini bozacak nitelikte. "Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" diye sorulmuş. Tablo gerçekten şaşırtıcı. "Evet" diyenlerin oranı sadece yüzde 10.1, "hayır" diyenler ise yüzde 67.3, diğerleri de kararsız.

Bu sonuç Yavaş ve kulisçilerinin hevesini kırar mı bilemem ama arada bir gündeme getirilen Abdullah Gül bile yüzde 15.4'le Yavaş'ın önünde...

Şu soru da halkın CHPİyi Parti arasında yaşanan krize nasıl baktığını gösteriyor: "İyi Parti ve CHP arasındaki siyasi ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?"

İyi diyenlerin oranı yüzde 25.3, kötü diyenlerin oranı ise yüzde 39.5. 6'lı masadaki gerilim doğal olarak sokağa da yansıyor ve gözlerden kaçmıyor.



BAŞKANLIK SİSTEMİ TUTMUŞ

Bu gerilimi artıracak bir başka unsur da, 6'lı masanın belki de varlık nedeni olarak görülen "hükümet sistemi"yle ilgili. Aylarca "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" kötü, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" iyi diyenlere halkın cevabı çok net:

Başkanlık Sistemi devam etmeli diyenlerin oranı yüzde 57. 3, parlamenter sisteme geri dönülmeli diyenlerin oranı ise 37.1. Yüzde 5.6 da fikrim yok diyor.

6'lı masaya umut bağlayanların hayal kırıklığı yaşamamaları için bu tabloya dikkatlice bakmalarında yarar var. Sağlıkları için gerekli...