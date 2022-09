İktidar, doğal olarak da Cumhur İttifakı cephesinde dış politikada tahıl koridorunun açılması, Türkiye'nin esir değişiminde etkin rol alması ve içeride art arda yapılan açılışlar pozitif bir rüzgâr estirirken, muhalefetin 6'lı masa cephesinde hava kurşun gibi ağır... Kovboy filmlerindeki gibi her an silahlar çekilecek gibi. Ankara kulisleri de bu yüzden bir hayli hareketli... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içine yönelik sert çıkışı, ardından birbiri ardına 6'lı masa sakinleriyle özel görüşmesi ve bu çıkışa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk TV'de verdiği cevaplar... Ortalık toz duman. Herkes birbirine "Masa dağılıyor mu?" diye soruyor.

Masanın dağılmasa bile dağılmanın eşiğinde olduğu çok açık. Son noktaya giden yolu da Akşener açtı. Neler söylemedi ki... En başta da Kılıçdaroğlu'nun adı her geçtiğinde "kazanacak aday" hatırlatması yapması... Açık açık "Aday olma" demedi ama demek kadar da oldu.

Mesela, bir keresinde şöyle dolambaçlı bir yol izledi:

"Kemal Bey dedi ki, 'Bu altılı, cumhurbaşkanı adayını tespit edecek'. Bu masaya bu görevi verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok."

"Noter değiliz" diyor, daha ne desin? Herhalde Kemal Bey de bu mesajı aldı. Ancak Akşener bundan emin olamadığı için şu hatırlatmayı da yaptı:

"İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse 'Biz varız, itirazımız yok' dedik. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır. Kazanmak önemli. Çok endişem var."

Kılıçdaroğlu, izlediği siyaset mühendisliğiyle Akşener'i "endişeli siyasetçi" durumuna düşürerek 2 Ekim toplantısına eli güçlü giriyor. Karşısında köşeye sıkışmış bir Akşener var.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etse dert, partisi erim erim eriyecek; etmemesi daha büyük dert, masa devrilecek ve tarihe masayı deviren siyasetçi olarak geçecek.



CHP, HDP VE DEVA ANLAŞTI MI?

Çıkış yok gibi... Akşener öyle bir çıkmaza sürüklendi ki, 6'lı masadaki muhafazakârlardan destek alma ihtimali de giderek azalıyor. HDP'yi arkasına alan Kılıçdaroğlu, önceki gün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la 3 saati aşkın bir görüşme yaptı. Kulislerde görüşmenin çok iyi geçtiği konuşuluyor. Hatta Akşener'in olası bir milliyetçi muhafazakâr ittifak arayışına karşı, CHP-HDP ve DEVA birlikteliğinden söz ediliyor. DP zaten Kılıçdaroğlu'nun özel kontenjanı...

Bu durumda Mansur Yavaş'ın CHP'den kopup Akşener'le birlikte hareket etme ihtimali var mı? Kendisi ve çevresi çok istiyor ama Kılıçdaroğlu'nu hafife alırsa sonu İmamoğlu'ndan farklı olmaz.

Bu tablo, doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığının garanti olduğunu gösteriyor. Ancak yine de ABD gezisini beklemeden yorum yapmak erken olur. Siyasette 24 saatte bile çok şey değişebilir.



CHP'DE İLK LİSTE PAZARLIĞI DP'LİLERLE

Bu arada Ankara kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun özel kontenjanından 6'lı masaya soktuğu Demokrat Parti ve Genel Başkanı Gültekin Uysal'la pazarlığın bittiği konuşuluyor. Denilenlere göre, DP'den 5 kişi CHP listelerinden aday gösterilecek. İlk sırada tabii Genel Başkan Uysal var. Onunla birlikte listede olmasına kesin gözüyle bakılan ve son dönemde tekrar gündeme gelen Türk Demokrasi Vakfı yönetiminden Başkan Baki Mert ve Salih Uzun... Parti yönetiminden ise sadece şu sıralarda televizyonlara da çıkmaya başlayan DP Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik ismi geçiyor.