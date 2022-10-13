CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini pür dikkat bekleyenlerin başında FETÖ'cülerin geldiğini daha önce yazmıştım. Hatta Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil gibi isimlerin İngiltere'den ABD'ye geçtiklerini de... Ama görüşüp görüşmeyecekleri bilinmiyordu. Doğrusu bunca açığa çıkan ilişkilerden sonra görüşmeme ihtimali daha yüksekti. Ancak Habertürk yazarı Oray Eğin'in şu satırları ciddi şüphe yarattı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla başkente gelmesi bekleniyordu. Ama biletini yaktı ve otomobille yola çıkmaya karar verdi. Boston ve D.C. arası trafiksiz, hiç durmadan en az sekiz saat demek. Amerikan otobanı da olsa yorucu. Tren ve epey kısa sayılabilecek uçak seferleri var. 15 bin dolar gibi cüzi bir ücrete 10-15 kişilik özel uçak bile kiralamak mümkün.

Ama Kılıçdaroğlu otomobille gelmeyi tercih ediyor, yanındakiler de şaşırıyor."

Aynı saatlerde ABD'den gelen bir Whatsapp mesajında şöyle deniyordu: "Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la görüştü. Görüşmede aday olmaması istenmiş ama kabul etmemiş. Bunun üzerine milletvekilliği pazarlığı yapılmış..."

Gel de merak etme, Kılıçdaroğlu o kayıp 8 saatte ne yaptı? Neden böyle bir yolu tercih etti? Yoksa Whatsapp mesajında dile getirilen o iddia doğru mu? Bilim adamlarıyla görüşmek için ABD'ye giden bir siyasi aktör, 8 saat neden ortadan kaybolur?

***



ÇELEBİ KİMLERİ ÇILDIRTTI

Birkaç gündür CHP medyası deliye dönmüş durumda. Öyle sosyal medya trolleri falan değil, yazılı ve görsel medyadaki CHP yandaşlarından söz ediyorum. Acayip öfkeliler. Neymiş, eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçmiş...

Hiçbiri, ne ABD'nin Türkiye kuşatması, ne Ukrayna-Rusya savaşı ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "icazet" almaya gitti suçlanmasına yol açan ABD gezisi üzerinde bile bu kadar durmadı.

Eh, kolay değil, "sembol" dedikleri genç bir adam hepsinin ezberini bozdu. Çünkü çıkışı siyasiydi ve ayrılığının arkasında "milli" bir bakış açısı vardı.

Çelebi, ısrarla FETÖ ve PKK'yla CHP'li siyasi aktörlerin gizli kapaklı ilişkisine itiraz etti.

Türkiye'nin Mavi Vatan, S-400 ve Libya siyaseti gibi milli meselelerinde taraf oldu.

Bütün bunları da parti değiştirme aşamasına gelmeden yaptı ve daha CHP içindeyken Canan Kaftancıoğlu'dan Sezgin Tanrıkulu'na isim vererek eleştirdi.

Aslında bunlara rağmen Çelebi'nin istifa edip Memleket Partisi'ne geçişi daha sonra bağımsız kalması hiç umurlarında değildi. Ne zaman ki, "6'lı masa çıkmaz sokak" demeye ve 20 soruyla CHP'nin milli meselelerdeki tutumunu deşifre etmeye başladı işte o zaman işin rengi de değişti.

Artık "sembol" isim, CHP için bir "tehlike"ydi ve itibarsızlaştırılmalıydı. Çünkü CHP'nin milli konulardaki siyaseti, CHP'ye oy veren sosyolojiyi de rahatsız ediyordu. Bu yüzden Çelebi'nin istifası ve AK Parti'ye geçip Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sadece bir milletvekilinin yer değiştirmesinden ibaret değildi.

Çelebi, bu koşullarda CHP'li kitlenin aklına AK Parti'ye geçişi düşürmüş ve "milli" bir adres göstermişti.

Daha önemlisi ise yıllarca "sembol" olarak gördükleri bir ismin Erdoğan düşmanlığını boşa çıkarmasıydı. Bu yüzden Çelebi'ye çok öfkeliler ve öfkelerinin geçeceği de yok.

En büyük korkuları da CHP tabanında Çelebi'nin yüksek sesle dile getirdiği "milli ve yerli" duruşun karşılık bulmasıydı...