Kanımca şu çok abartılı bir değerlendirme değil: "EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" bir tatbikattan çok daha fazlası... Her yıl deniz, hava ve kara kuvvetleri ile birçok ülke katılıyor ama bu kez hem ülke sayısı çok fazla hem de Türkiye geçmişle kıyaslandığında çok daha fazla dünya silahlı kuvvetlerinin gündeminde...

Şu tabloya bakın; ABD'den Avustralya'ya, Brezilya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Meksika'dan Moğolistan'a, Kongo'dan Pakistan'a dünyanın 45 ülkesinin "özel" askerleri, İzmir'in Seferihisar Doğanbey bölgesinde ortak tatbikat yapıyor.

Neresinden bakarsanız bakın, bu Türkiye'in küresel bir güç hamlesi...

NATO gibi küresel bir ittifak örgütü dışında bu kadar ülkeyle birlikte ortak tatbikat yapabilen başka bir ülke yok. Türkiye ne zaman bu veya benzeri bir tatbikat yapsa hemen komşumuz Yunanistan'dan itiraz geliyor. Oysa Türkiye artık askeri kapasitesi, yerli ve milli savunma sanayii ve farklı coğrafyalardaki siyasi hinterlandıyla bölgeseli de aşan küresel bir aktöre dönüşme durumda. BM'nin yapamadığını yapıyor.

İzmir'e indiğim andan itibaren bizi karşılayan kadın-erkek askeri görevlilere hep şunu sordum: Bu ilginin nedeni ne?

Bize verilen kısa notlarda şöyle bir tespit var:

"Tatbikatta herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır. Tatbikatta Birleşmiş Milletler'in Barışı Destekleme Harekâtı kapsamında uygulayabileceği, Barışı Destekleme Harekâtı jenerik senaryosundan istifade edilmiştir..."

Ortada bir düşman yok, sadece ortak askeri bilgi, beceri ve saha tecrübesini paylaşma var. Keşke bu güç birliği harekete geçirilse de BM'nin iflas ettiği, ABD'nin kılını kıpırdatmadığı bir zamanda Gazze'deki İsrail soykırımı durdurulsa... Dünyanın böyle aktif bir askeri barış gücüne çok ihtiyacı var.

EFES-2024 Tatbikatı Türkiye'nin küresel dünyanın gerçek barış ihtiyacına cevap verecek bir potansiyele sahip olduğunun en çarpıcı örneği. Çok sayıda ülkenin Türkiye'ye gelip bir tatbikata katılmalarının sadece bir nedeni bu...

Başka nedenler de var: Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiini geliştirmesi ve bu ürünlerinin sahada test edilerek başarılarının tescil edilmesi. Katılan ülkelerin çoğu Türkiye'nin bunu nasıl başardığını ve nasıl uyguladığını yerinde görmek için burada.

Bunun önünü açan da Türkiye'nin güçlü bir siyasi iradeye sahip olması...

Ne demek istediğimizi açmak için Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da hatta Somali'de görev yapan askerlere kulak vermek gerekiyor. Onlarla konuşunca, aklımdan geçirmedim değil, keşke başta CHP olmak üzere muhalefet aktörleri de arada sırada son 10-15 yıla tanıklık etmiş askerlere kulak verseler.

Bakın birçok yurtdışı sahada görev almış bir asker şöyle diyor:

"Gabon'dan Macaristan'a nereye giderseniz gidin, sadece sokakta değil, askeri elitler arasında da Türkiye'nin başardıkları ve o başarının arkasındaki siyasi iradenin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisini görürsünüz... Bu Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktasıdır."

Sözün burasında bir başka asker çok daha basit bir gerçeğin altını çiziyor

"Çok değil 20 yıl önce Almanya'ya veya herhangi bir NATO tatbikatına gittiğimizde onların askeri botundan çantasına, silahından zırhlı aracına hayranlıkla bakardık. Şimdi onlar bize bakıyor..."

Bu nedenlerle İzmir'in Seferihisar Doğanbey bölgesinde yapılan EFES-2024 Tatbikatı sadece bir tatbikat değil, çok daha fazlası. Tatbikat, bugün Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile 45 ülkenin katıldığı son "seçkin gözlemci günü"yle son buluyor.

Umarım savaşa değil, hep barışa hizmet eden tatbikatlara tanık oluruz.