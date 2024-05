İçeride ne gerçek FETÖ'cülerin kirli oyunları bitti, ne de FETÖvari yapıların kumpas peşinde koşmaları... Türkiye son 10 yılda enerjisinin büyük kısmını devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve küresel güçlerin aparatı olan bu kirli yapılarla mücadeleye harcadı. Ağır bedeller ödedi ama onların "inlerine girmeyi" de başardı. Ancak hala içeride kalıntıları ve bir kısım heveslileri de boş durmuyor fırsat buldukça başlarını inlerinden çıkartıp kumpasa devam ediyor.

Oysa yedikleri derin darbenin, melanetin merkezi Pensilvanya'da nelere yol açtığından haberleri yok. Orada birkaç yıldır bir suç imparatorluğunun çöküşe giden rezaleti yaşanıyor. Hatırlayın, bu köşede de birkaç kez, 15 Temmuz kirli darbe ve işgal girişimi sonrası FETÖ'cülerin Pensilvanya ve ABD'de karıştıkları yolsuzlukları, birbirlerini "darbeci" diye suçladıklarını yazmıştık. O tartışmalar, önce içinde FETÖ elebaşı Gülen'in çok yakınında yer alan isimlerin karıştığı yolsuzluk olayıyla başladı, sonra bu tartışmalar Mustafa Özcan'ın merkezinde olduğu bir iç iktidar savaşına döndü.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ KİM, NEDEN KAÇIRDI?



Şimdi buna bugünlerde sosyal medyaya yansıyan bir skandal daha eklendi:

"FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı..."

CIA'nin koruması altındaki merkezde bu nasıl olur demeyin... Kendi ülkesine ihanet eden bir yapıda her şey mümkün. Bu da o yapının bir operasyonu... Daha önce başlayan ve "Örgüte kim hakim olacak ve kim yönetecek?" kavgasında gelinen son nokta bu. İşin bir tarafında FETÖ lideri Gülen'in özel kalemi denilen Cevdet Türkyolu, "Baş Yüceler Heyeti" üyeleri Mustafa Özcan, Barbaros Karakurt, Adil Öksöz hatta son heyet üyesi yapılan Ekrem Dumanlı var, diğer tarafında ise örgütün tabanında ciddi karşılığı olan ama liderlik vasfı zayıf olduğu söylenen Osman Şimşek ve "mollalar" denilen heyet üyeleri var. Şimşek daha önce Pensilvanya'da dövülerek kovulan bir isim... Bu grup uzun zamandır Mustafa Özcan'a muhalefet ediyor. Pensilvanya'da bu muhalefet yükselince, Özcan rahatsız olmuş ve kaçırılma operasyonu başlamış... Dahası, Mustafa Özcan Pensilvanya'daki FETÖ kampının bütün maddi kaynaklarını kesmiş.

Kaçırılma olayını duyuran da sıradan biri değil, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olduğu söylenen Ebuseleme Gülen. Ebuseleme, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu ve aynı zamanda örgütün diğer önemli ismi, FETÖ'nün "Yargı İmamı" Osman Karakuş'un da damadı.

Çektiği kısa videoya, "Ben varım" diye başlıyor ve Pensilvanya'daki kampın girişini göstererek şöyle diyordu:

"Hocaefendiyi de kaçırdılar, hocamız yok artık."

Peki ne oldu da FETÖ elebaşı Gülen'i yine örgüt içinden birileri kaçırdı?

Her şey çok açık aslında. Birkaç yıldır örgüt içindeki güçler arasında gizli bir iktidar savaşı vardı ve ne zaman açığa çıkacağı ve patlayacağı bekleniyordu. Fitili ateşleyen, örgütü ele geçirdiği ve tek hakim haline geldiği bilinen Mustafa Özcan'ın "böcek operasyonu" oldu. Özcan bu böcekler sayesinde Gülen'i kendisi aleyhine çevirmeye çalışan bir kısım "molla"nın doldurduğunu öğrenince harekece geçiyor ve Gülen'i kaçırtıyor. Çünkü korkuyor, FETÖ Elebaşı Gülen, "Darbeyi Özcan yaptırdı" dese ortalık karışır ve işi biter.

Kaçırmayı duyuran yeğen Gülen, örgütteki tartışmanın bu nedenle çok derin olduğunu da şu şaşırtıcı sözlerle anlatıyor:

"Hesap vermeden ölme hocam. Ölmeye hakkın yok! bizi böyle terörist bırakıp gitmeye hakkın yok. Çık açıkla her şeyi. Bilerek susuyorsun. Böyle ölmek istiyorsun! Aman daha fazla duyulmasın. Kanser ettiniz hepimizi. Bir Cevdet ve Barbi uğruna. 1 milyon insanın hayatı karardı."

Gördüğünüz gibi dışarıda FETÖ'cüler pul pul dökülüp yolsuzlukla, darbecilikle birbirlerini yerken içeride hala olup bitenleri görmeyen kılık değiştirip kirli oyun kuranlar hatta FETÖvari kumpas peşinde koşanlar bile var.

Oysa tablo çok açık, arkasında CIA'de olsa bir suç imparatorluğu çöküyor... Hala birileri CIA'ye veya ABD'ye umut bağlıyorlarsa bir kez daha düşünmeliler... Bunu da sadece FETÖ aparatları değil, "Türkiye'yi kirli göstermek" isteyen ve FETÖvari kumpaslara umut bağlayan siyaset ve medya müptezelleri de düşünmeli...

'GÜLEN İLAÇLA UYUTULDU'



FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırılması olayıyla ilgili tartışmalar sürerken, Avukat Burak Bekiroğlu çok daha çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Ne kadar doğru bilemem ama FETÖ'nün geçmişte yaptıkları ve bugün Pensilvanya'da tutuştukları kirli iç çatışma dikkate alınınca hiç de yabana atılacak gibi değil.

Avukat Bekiroğlu son gelişmeleri şöyle yorumluyor:

"Terörist Elebaşı Gülen, Cevdet Türkyolu kontrolünde, doktoru Kudret Ünal'ın verdiği ilaçlarla uyutulmuş.... Gülen'i, Cevdet Türkyolu'nun villasına götürmüşler. Gülen'e ilaç verip uyutarak yavaş yavaş öldürecekler... Cevdet Türkyolu kamptan ayrılırken yanında büyük valizleri de sürükleye sürükleye götürmüş. Cevdet, himmet paralarını da kamptan götürmüş.... Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Barbaros Kocakurt koordineli şekilde planı faaliyete geçirmişler."