Birçok tatbikat izledim ama ilk kez EFES-2024 tatbikatını izlerken hem savaşın dehşetini hem de barışın ne kadar kıymetli olduğunu iliklerime kadar hissettim. İnsanlığın en eski paradoksu bu... Ne yazık ki insanlık savaşı hayatından silip atamadı. Bu yüzden de savaşı durdurmak ve barışı korumak içinde silahlandı. Önceki gün yapılan gece tatbikatını bu ikilemle izlerken, aklımın bir köşesinde hep Gazze vardı, farklı coğrafyalardaki savaşların korkunçluğu vardı. Bu yüzden atışları biraz kaygıyla biraz da gecenin karanlığına rağmen hedeflerin tam isabetle vurulması özgüveniyle izledim... Garip gelebilir ama yaşadığımız acımasız dünyada eğer kendinizi savunamıyorsanız işiniz zor. Sizin barış içinde bir arada yaşamak istiyor olmanız yetmiyor, muhatabınızın ya da çevrenizdeki ülkelerin de aynı şeyi istemeleri gerekiyor. Aksi halde ağzından barışı düşürmeyen zayıf bir komşunuz bile size meydan okuyabilir, tehdit edebilir. Bırakın komşuyu, bir terör örgütü bile devleti ele geçirmeye kalkar ya da "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyecek kadar pervasızlaşır.









Gece ve gündüz tatbikatını tam da bu gözle izledim. Gerçekten de savunma alanında Türkiye'nin geldiği nokta olağanüstü ve güven vericiydi. Bu yüzden Uluslararası EFES-2024 tatbikatına bütün kıtalardan gelen 45 ülkeden, 9'u savunma bakanı 2 bini aşkın insan katıldı.

Türkiye'den katılım ise 11 bin civarındaydı. Yerli ve milli teknolojiyle üretilen uçaklar, helikopterler, İHA ve SİHA'lardan, TCG Anadolu gibi gemilerden yapılan atışlar hatasızdı ve bütün askeri heyet soluksuz izledi.

Gece yapılacak drone saldırılarına karşı üretilen Korkut'un performansı da 12 bin metreden hedefe tam isabetle vuran uçakların başarısı da görülmeye değerdi ve "güven" vericiydi.

Gündüz de tatbikat aynı heyecan ve başarıyla sürdü. Ama hiç kuşkusuz Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gündüz gösterileri nefes kesicisiydi.

Son sözü ve EFES-2024'ün barış mesajını da Başkan Erdoğan, kapanış konuşmasıyla söyledi:

"Tatbikatta hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı desteklemek harekâtına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Son dönemde dostlarımızın sayısını çoğaltmak amacıyla pek çok önemli adım attık. İnşallah yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz."