Türkiye, küresel sorunlara, bölgeyi kuşatan savaşa ve içeride yükselen siyasi gerilime rağmen başta Gazze olmak üzere Filistinlileri ve mazlumları unutmuyor.

Her fırsatta siyonist İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşımaya devam etti, ediyor. Başkan Erdoğan daha yeni BM kürsüsünden İsrail'in işlediği insanlık suçunu dünyaya haykırdı.

Çok değil bir hafta sonra da Konya'dan benzer bir ses yükseldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu, "Evimiz Evinizdir" etkinliği düzenleyerek Filistinlilerin yalnız olmadığını ve soykırımın unutulmadığını dünyaya duyurdu. Bu etkinlikte sadece soykırım meselesi de ele alınmadı, aynı zamanda Filistin'in yeniden nasıl inşa edileceği konuşuldu. Bu yüzden Mesut Özil ve Şahika Ercümen gibi birçok sporcu davet edildi ve akşam da Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasında bir dostluk maçı oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen forum, Gazze Mahkemesi Oturumu ile başladı. Bu mahkeme, küresel vicdanı harekete geçiren bir geleneğin devamı. İlki 1967'de Vietnam savaşı döneminde ünlü İngiliz filozof Bertrand Russell'ın kurduğu "Russell Mahkemesi"ydi. Mahkemenin üyeleri arasında Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi dünyanın önde gelen aydınları da vardı. Türkiye'den de Mehmet Ali Aybar davet edilmişti. Sonra Irak Dünya Mahkemesi kuruldu. Şimdi de Uluslararası Gazze Mahkemesi, Filistin'de işlenen insanlık suçunu deşifre eden tarihi belgeler ortaya koydu.

Oturum öncesi söz alan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan öncelikle Gazze Mahkemesi'nin uluslararası sistemin ve mahkemelerinin sessiz kaldığı bir dönemde önemli çalışma yürüttüğüne, raporlar hazırladığına dikkat çekti. Konuşması merakla beklenen Mahkeme Başkanı Robert Falk ise şöyle diyordu:

"İsrail, Gazze'de adım adım soykırım gerçekleştirdi. Mahkememiz de soykırımı kanıtlayan tarihi belgeleri ortaya koydu. Bizler vicdanların sesi olmak istiyorsak bu çabalar devam etmeli."

Filistin meselesini unutturmayanlar arasında Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin'in yanında olduklarının vurgusunu yapıyor ve şöyle diyordu:

"Türkiye ile Filistin arasında çok büyük bir kardeşlik bağı var. Soykırımın karşısında en fazla duran ülke Türkiye oldu, Türkiye'nin gençleri oldu. Bebekler uyurken susulur, bebekler ölürken susulmaz. Susmayın."

Etkinliğin onur konuğu Bilal Erdoğan ise bir kez daha boykot çağrısı yapıyor ve Türkiye'nin Filistin'e desteğinin bitmeyeceğini söylüyordu:

"Türkiye-Filistin dostluğu büyüyerek devam edecek, ta ki Filistin özgür olana kadar. Akşam da Filistin davasının yanında olduğumuzu tekrar göstereceğiz. Bu tüm dünyaya örnek olacak..."

Konya aynı zamanda İslam İşbirliği Gençlik Başkenti... Filistin meselesiyle ilişkisi de bir hayli geçmişe dayanıyor. Etkinliğin ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tam da bu tarihi arka plana dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sonra da "Tarih değişse de zulüm değişmedi" dedi ve ekledi:

"Acı ve keder Filistin halkının değişmezi oldu. Filistin kardeşlerimizin yalnız olmadığını bir daha tüm dünyaya ifade ettik. Filistin'i savunmaya her platformda devam edeceğiz."

Başta Filistinli gençlik bakanı olmak üzere çok sayıda ülke bakanının da katıldığı "Evimiz Evinizdir" etkinliği Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın maçıyla noktalandı.