Tek partili yıllarını bir yana bırakırsak CHP 76 yıldır ne tek başına iktidar oldu ne de iç kavgadan başını kaldırdı. Rahmetli Ecevit dışında kimse de "Biz neden hep kavga ediyoruz?" derdine düşmedi. Sonradan düşenler ise "Evdeki bulgurdan oluruz" korkusuyla statükoya sarıldı.

Son iki yılda bu tablonun çok daha vahimi yaşandı.

CHP kurultayına "şaibe" karıştı, onlarca belediye başkanı, bürokratı "yolsuzluk-rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece yüzyıllık parti CHP, geçmişte yaşanan İSKİ Skandalı'nı yüze katlayan bir suç sarmalıyla sarsıldı.

Sarsıntının mimarları Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi partinin büyük bir parçasını yanlarına alarak Yeni Parti'yi kurdu. Geriye yolsuzluk ve rüşvet iddialarından "arınan" küçük ama "kök" bir CHP kaldı.

Böylece şaibeli kurultayla gönderilen Kemal Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geri döndü. Bu dönüş sadece bir koltuğa dönüş değildi ve heybesinde sadece arınma da yoktu. Kılıçdaroğlu, 13 yılık genel başkanlık döneminde yapılan siyasi hatalarından çıkardığı önemli derslerle geri dönmüştü. Artık dış politikada, "Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?" demiyor, ülkenin en temel sorunu "terörsüz Türkiye" projesine açık destek veren bir siyaset izliyordu.

Kılıçdaroğlu ve "karpuzun sapı" diye küçümsenen CHP'nin çok önemli bir farkı daha vardı: "Ahlaki üstünlük..."

Yeni Partili belediyelerde patlayan "yolsuzluk ve ahlaki çürüme" örnekleri bana sevgili hemşerim Prof. Dr. Selçuk Şirin hocanın yaklaşık 10 yıl önce yazdığı "Türkiye'de sol neden hiçbir zaman çoğunluğun desteğini alamadı?" yazısını hatırlattı.

O yazıda New York Üniversitesi'nden meslektaşı Jonathan Haidt'in siyasi ideolojiyi belirleyen altı temel prensibinden söz ediyor ve şöyle yazıyordu:

"Dayanışma, adalet, özgürlük, sadakat, otorite ve kutsallık. Eğer sizin için ilk üç ahlaki değer önemli ise sol ideolojilere daha yakınsınız. Eğer sizin için devlete sadakat, dirlik düzenlik (otorite) ve kutsal değerlere saygı önemli ise sağ ideolojilere daha yakınsınız demektir..."

Sonra da sözü Türkiye'ye getirerek şu tespiti yapıyor: "Türkiye solu kendisini yalnızca eşitlik (yoksulluk) ve adalet (yolsuzluklar) değerleri üzerinden tarif edip diğer dört değeri sağa teslim etmiş durumda... Yalnızca bu iki değer üzerinde top koşturan ve diğer değerleri sağa teslim eden bir ideoloji kendi kaderini rakiplerinin eline teslim etmiş demektir."

Son 10 yılda bu değerlerde bir değişim oldu mu bilmiyorum ama şu çok açık: Görünen o ki, son yolsuzluk rezaletleriyle sol, sahip çıktığı ve adalet parantezine alınan "yolsuzluk" hassasiyetini de kaybetmiş durumda.

Kılıçdaroğlu geri dönerek "küçük" ama "kök" CHP'siyle bu hassasiyeti kaybetmeme mücadele veriyor. Elinde ahlaki üstünlük gibi bir güç var. Ama işi hiç kolay değil.

Baksanıza bu zeminde bile parti içinde bir değil birden fazla siyasi aktör genel başkanlık derdinde. Oğuz Kaan Salıcı bunu ilk açık edenlerden. Parti küçülmüş ama o koltuğa göz koyanlar bir hayli fazla. Muharrem İnce, Ali Öztunç, Engin Altay, Hurşit Güneş, Müslüm Sarı, belki bilmediğim başkaları da var. Tabii Gürsel Tekin'i de saymamak olmaz. İlginç olan hiçbirinin bir hikâyesi ve topluma umut veren siyasi bir çıkışı yok. İnsan döner ABD siyasetini sarsan Abdul El Sayed'in hikâyesine bakıp bir ders çıkarır. Yaşlı diye itibarsızlaştırılan Kılıçdaroğlu, değişim ve dönüşüm hikâyesiyle adı geçen aktörlerin hepsine fark atıyor.

Doğrusu şu da beklenmiyor değil; sözü olan, siyaset üreten yeni nesil siyasetçilere her partinin ihtiyacı var.