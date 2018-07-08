ÖZLEM DOĞANER

Yeni dönemin öncelikli konularından biri ekonomi olacak. Bu hafta SETA'da düzenlenen "24 Haziran Sonrası" paneline katıldım. Gençlerin sorularının büyük bir kısmının ekonomiye yönelik olması hassasiyetin yoğun olduğunu gösteriyor. Onların soruları ekonomi yönetiminden beklentileri de ortaya çıkarır sanırım.

Küresel ticaret savaşlarına Türkiye ekonomisi ne kadar hazır?

ABD ve AB'ye yakın duruyoruz ama Asya ülkelerine ihracat nasıl arttırılır?

TL değerlenir mi? Faiz düşer mi?

Dolardaki yükseliş hemen her şeye çok hızlı yansıyor. Bunun önüne geçmek için hangi önlemler alınmalı?

Ekonomideki büyümenin halka daha fazla yansıması için neler yapılmalı?

Yerli üretimin artması için nasıl bir üretim modeli geliştirilmeli?

Genç nüfus var ama nitelikli eleman açığı da var. Bu konuda hangi adımlar atılmalı?