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ÖZLEM DOĞANER
22 Temmuz 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Türkiye’nin yeni ekonomi hikâyesi

Küresel ticaret savaşlarının ve D Başkanı 'ın art arda gerginliği artıran açıklamalarının tozu dumana kattığı bir ortamda Arjantin'deyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk yurtdışı ziyaretinde Maliye Bakanları toplantısına katılıyor. Atmosfer gergin. Dünya sorunlarına yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Bildik bütün dengelerin alt üst olduğu bir dönem. 'in dünyanın en büyüğü olmaya bir adımı kalması; ABD'nin yıllarca 'da, Asya'da başka ülkelerin ekonomik ve siyasi yapısını değiştirmeye çalışmaktan ekonomisini korumaya alma dönemine gelmesi; kalabalıklar arasından 'ın dünya beşinciliğine yükselmesi; AB'nin yaşlı nüfusu ve ayrılığa göz kırpan tavrı gösteriyor ki yüzlerce yıllık ekosistem değişiyor. Kuşak ve yol boyunca yani Pekin'den 'ya başka bir ticaret koridorunun gelişmesi, ve Avrupa'nın serbest ticaret anlaşmasına imza atması herkesin pozisyonunu belirlemeye çalıştığını gösteriyor.
Güç dengesi batıda da olsa doğuda da olsa değişmeyen şey 'nin stratejik konumu. Bazıları bizi şanssız olduğumuza inandırmaya çalışsa da bu şanslı coğrafya, her denklemin kritik bileşeni. Üstelik yeni döneme siyasi ve ekonomik çalkantılarla giren dünyada Türkiye en şanslı ülkelerden biri. Hem 5 yıl boyunca siyasi istikrarı koruyacağını hem safralarını atarak hızlanacağını biliyoruz. Sırada ekonomide yeni bir hikâye yazmak var. Bunun için de stratejik planlar çok yakında açıklanacak. Albayrak yeni görevinde ilk yurtdışı temasında yeni Türkiye hikâyesini G20'de anlattı. İlk toplantılarını ise Çin, , , ve bakanlarıyla yaptı. Yeni dönemin şifrelerini, piyasalara ve yatırımcılara vereceği mesajları da bugün Türkiye kamuoyuna iletme imkânı bulacağız. Tek cümleyle şunu söyleyebiliriz ki piyasada "tanımıyoruz" diyerek fiyatlama yapanlar Albayrak'ın enerjisine çok şaşıracak.

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