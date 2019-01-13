ÖZLEM DOĞANER

IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) derken yeni bir zeka kavramı giderek öne çıkıyor: DQ (Digital Quotient). Teknoloji ve İnsan Koleji Kurucusu Zeynep Dereli, bunun yeni nesil çocuklar için mutlaka uygulanması gereken bir test olduğunu söylüyor. Ancak her yaşta insan, özellikle de CEO'lar için çok önemli bir konu. Bilişsel ve duygusal yeteneklerin bir bütünü olan dijital zekâyı geliştirecek becerileri edinmeden bu çağda ilerlemek zor. IQ'sunu Einstein ile kıyaslayanların yerini, DQ'sunu Elon Musk ile kıyaslayanlar alacak galiba.