Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Özlem Doğaner > DQ’nuzu ölçtürdünüz mü?
ÖZLEM DOĞANER
13 Ocak 2019, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

DQ’nuzu ölçtürdünüz mü?

(Intelligence ), EQ (Emotional Quotient) derken yeni bir zeka kavramı giderek öne çıkıyor: DQ (Digital Quotient). Teknoloji ve İnsan Koleji Kurucusu Zeynep Dereli, bunun yeni nesil çocuklar için mutlaka uygulanması gereken bir test olduğunu söylüyor. Ancak her yaşta insan, özellikle de CEO'lar için çok önemli bir konu. Bilişsel ve duygusal yeteneklerin bir bütünü olan dijital zekâyı geliştirecek becerileri edinmeden bu çağda ilerlemek zor. IQ'sunu Einstein ile kıyaslayanların yerini, DQ'sunu Elon Musk ile kıyaslayanlar alacak galiba.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN