ÖZLEM DOĞANER

Müjde, yapılandırma, kredi paketi, destek... Bu hafta ekonomiyi canlandıracak, vatandaşa, işverene, KOBİ'ye, çiftçiye, çalışana moral veren, "Ekonomimiz sağlam olmasa milyar dolarlık paketler açıklanır mı?" diyenlerin çoğaldığı bir haftaydı.

Konuştuğum iş insanları sorunların hızla tespit edilip çare arayışından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Dikkat çekici nokta, her işe ayak direyen, çoğu kez fedakarlıkta kamu bankalarını yalnız bırakan özel bankaların da işin içine girmeye başladığını gördük. Hem futbolda hem KOBİ'lere destek konusunda. Özel bankaları meydana çekmede çok önemli bir hamlenin etkili olduğunu düşünüyorum. Kamu bankalarının atağı...

Örneğin Ziraat Bankası. Bugün bütün bankalarda kredi kartı borcu sıkıntısı olan vatandaşlar Birleştiren İhtiyaç Kredisi için Ziraat Bankası çatısı altında buluşacak. Düne kadar emekli maaşını çekmek için altın bile dağıtan özel bankalar, her kesimden sadece kart müşterilerini değil maaş hesaplarını bile kaptırmak üzere.

Ziraat sadece elini taşın altına koymuyor, çok da stratejik bir adım atıyor. Görünen o ki bugün birlik olmaktan kaçanlar yarın yalnız kalacaklar.