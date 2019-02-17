ÖZLEM DOĞANER

Meyve sebzedeki fahiş fiyatlamalarla gündeme oturan tarımda, hükümetin tanzim satış hamlesi bir haftada pek çok taşı yerinden oynattı, pek çok algıyı alt üst etti. Piyasa dengeleninceye kadar hükümet, tanzim satışı yaygınlaştırmakta ve ürün çeşitliliğini arttırmakta kararlı. Bu arada tarladan sofraya tüm zincirde reform hazırlıkları da sürüyor. Aynı zamanda tarım ve hayvancılığa destekler de artıyor. Ama tarımda sadece hükümetin strateji ve destekleri değil; özel sektörle vatandaşla topyekûn bir seferberliğe ihtiyaç var. Neden mi? Şu tablo yanıtı: Günümüzde dünyada 1 milyar insan açlıkla karşı karşıya.

2050 yılında dünya nüfusu 9,5 milyara ulaşacak. Tarımdaki verimi 30 yıl içinde yüzde 60 artıramazsak insanlık, gıda savaşlarıyla karşı karşıya kalacak.

Türkiye verimli toprakları sayesinde şanslı ülkelerden biri.

Ancak muhtemel bir gıda savaşı için üretim ve insan kaynaklarını planlamamız şart. Şu örnek durumu izah ediyor herhalde. 5 bin küçük ve büyükbaş hayvanı olan bir köylü oğluna kız isteyecek.

Yani en az 5-6 milyon liralık mal varlığı var. Kızın babası diyor ki "Oğlunuz şehirde güvenlik, şoförlük gibi bir iş bulsun öyle izin veririm." Köylü, dert yanıyor: "Gençler büyük şehirlere göç ediyor. Bir muhtar bir de biz yaşlılar kalıyoruz." Köylü amcanın yaşadığı da toprağımızın, topyekûn bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.

Çağ değişse de robotlar, yapay zekâlar insanların elinden mesleklerini alsa da, değişmeyecek tek şey toprağa olan ihtiyacımız.

Bu nedenle iletişim kanallarının doğru kullanılıp bu konuda bilinci arttırmak gerekiyor.

Her köy bir işletme haline getirilmeli ki gençler kentlere göç hayaliyle üretimi terk etmesin.

Tabii bir yandan da çocuklara, gençlere toprağı sevdirmek gerekiyor. Yeni nesil bilgisayarlara gömülürken, tarım ve hayvancılıktan uzaklaşıyor. Sömestr ya da yaz tatillerinde çocuklar spor kampları gibi toprakla, üretimle buluşturulamaz mı? Burada ailelere görev düşüyor. Tarım Bakanlığı 81 ilde 2010 yılından beri Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi uyguluyor. Her yıl 2 binden fazla çocuk, kamplarda doğa bilinci, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri hakkında bilgi alıyor; tarımsal faaliyetleri tanıyor.

Bildiğim kadarıyla TİGEM'e bağlı çiftlikler ziyaretçilere açık.

Özel sektörün de çiftliklerini ziyaretçilere açması gerekir.

Uzmanlar ayrıca, çocukların küçük yaşta toprakla buluşması için okullarda uygulamalı derslerin müfredata girmesini öneriyor. Gelin bu hafta çocuklara tohum ya da fide hediye ederek bu bilinci yaymaya başlayalım.