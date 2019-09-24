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ÖZLEM DOĞANER
24 Eylül 2019, Salı SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Albayrak’a özel ilgi

ABD'deyiz. BM zirvesi nedeniyle New York'ta olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere oldukça geniş katılımla 25 Eylül'de TAİK ve ATC'nin düzenlediği Türkiye Yatırım Konferansı gerçekleştirilecek. ABD ile Türkiye arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak stratejinin lansmanı yapılacak.
Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a özel ilgi var. Nisanda Washington'da gerçekleştirilen toplantıda onur konuğuydu Albayrak. Bu toplantıda da yine ilgi odağı. ABD'li yatırımcı "Ne hedeflediyse yaptı. Sözüne güveniyoruz" diyor. Konuşmasının dışında yatırımcıya özel toplantı da istediler. Ticari diplomasi nisandan bu yana S-400 başta olmak üzere pekçok krizi bertaraf etti. Bu konferans da çok önemli ortaklıklara gebe.

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