ÖZLEM DOĞANER

Enflasyonla mücadelede kararlılık sonuçlarını veriyor. Merkez Bankası yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporu ile ilk kez kamuoyu önüne çıkmış ve 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14.6'dan 13.9'a düşürüldüğünü açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YEP'te enflasyon hedeflerini 2019 için yüzde 12, 2020 için 8.5, 2021 için 6, 2022 için yüzde 4.9 olarak ilan etti. Perşembe günü MB Başkanı Uysal, 2019 yıl sonu tahminini YEP hedefinin altında kalacak şekilde mi revize edecek? Merak edilen bu. Konuştuğum ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu yeni tahminin yüzde 11.5- 12 aralığında olacağını tahmin ediyor. Albayrak, ekim ayı enflasyonunun yüzde 9'un altında gerçekleşmesini beklediklerini söylemişti. Kasımda tekrar yükseliş olacak. Ancak tahminler giderek daha hızlı şekilde daha düşük oranlara ulaşılacağının işaretlerini veriyor. Bu da 12 Aralık'ta MB'nin faiz indirimi konusunda elinin yine güçlü olacağını gösteriyor.

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Yeni yatırım sinyalleri



Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar, Türkiye'nin yabancı yatırımcı için cazibesini artırdı. Bir hafta içinde iki önemli yabancı yatırımcının röportajlarını A Para ekranlarına getirdik. Buradan da altını çizeyim. Balıkesir'deki bor karbür tesisine yatırım ortağı olan Çinli CMEC şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fang Yanşui bugüne kadar Türkiye'de 3.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve pek çok sektörde yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi. Çin ile Türkiye'nin özellikle savunma sanayiinde yeni iş birlikleri kuracağını vurgulayan Yanşui Türk sanayisinin sahip olduğu potansiyele dikkat çekti. "İlerleyen süreçte mevcut ulaşmış olduğumuz yatırım rakamının üzerine çıkacağız. Türkiye'de pek çok sektörde yeni yatırımlar yapacağız. Bu yönde planlarımızı da oluşturduk" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in direktifi ile kurulan Merkez Rusya Yatırım Konseyi, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplantılarda 12 milyar dolarlık proje sunduklarını söyleyen Konsey Başkanı Arthur Niyazmetov "Yakında çok büyük ortaklıklara tanık olacağız" dedi.

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum.