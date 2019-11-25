ÖZLEM DOĞANER

Türkiye, sadece bölgesinde diplomatik, askeri ve ekonomik alanda adından söz ettiren adımlar atmıyor. Bu zorlu ve öğretici coğrafya yetiştirdiği herkese, iş insanından finansçısına, bilim insanından sporcusuna mücadeleyi ve başarıyı aşılıyor. Artık dünyanın her köşesinden Türklerin başarı hikayeleri geliyor. Onlardan biriyle, Karayipler'de işletmesini aldığı limanlarla adı "Karayip Korsanları"na çıkan Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ile konuştum. Kutman, "Önce Havana sonra Antigua, Nassau derken bölgede herkes özelleştirmeye ilgi duymaya başladı. Tek gelirleri limanlar. Şu anda zannediyorum 26 limana teklif aşamasındayız. Dolayısıyla bir Pandora kutusu açıldı Karayipler'de. Bizim orada yaptığımız şey bir tek kruvaziyer ayağı değil, bir noktada bağ kuruyoruz. Elektriğe, yola, okula, ayakkabıya her şeye ihtiyaçları var. Gelir seviyesi yüksek 20-30 ada var. İhracatçılarımız için çok önemli kapı. Gönül ister ki devlet büyüklerimiz spesifik bir Karayip turu yapsın ihracatçılarla birlikte" dedi. Dünyada 800'ü aşkın kruvaziyer limanı var. Bunlardan 300 tanesi önemli, 50 tanesi çok önemli. Bu 50'nin 20'sini Global Ports işletiyor. Kutman, "20-30 tanesini daha önümüzdeki 24-36 ay içinde bitirmemiz lazım. THY nasıl bayrağımızı dünyaya taşıyorsa biz de taşıyoruz" diyor.

Bu performans Çin'in de dikkatini çekmiş. Çin limanları stratejik yatırım alanı olarak görüyor. Geçtiğimiz haftalarda açılışına Çin Devlet Başkanı Şi'nin de katıldığı Yunanistan'ın Pire Limanı ise kritik önemde. Kutman, Çinliler'in Pire'nin işletmesini kendisine teklif ettiğini söyledi: "Görüşmelere başladık. Orada da bayrak dikebiliyorsak, ülkemizi temsil edebiliyorsak, niye yapmayalım?"

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Kadına şiddete hayır!



Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... Şiddet ki sadece fiziki değil. Kadın sözel, psikolojik ve ekonomik şiddetle yani dört koldan baskı altında. Hangi kadın "Şiddet görmedim" diyorsa yalan söylüyordur. Hayatını yitiren simgelerimiz var ancak bir de sesini çıkar-a-mayan, yaşadığı şiddeti seslendiremeyen kadınlar var. En yoğun ve sessiz şiddet ise herhalde ekonomik alanda. İşe gidemeyen, gitse hakettiğini kazanamayan, kazansa kazandığını babasına, kocasına kaptıran kadınlar... Bugün açıklanan hiçbir rakam bize doğru tabloyu vermeyecek, ölüm listeleri dışında. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız sürece de daha çok uzun yıllar çocuklarımızın yanında "Ölmek istemiyorum" diyerek öleceğiz. Maalesef.