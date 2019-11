ÖZLEM DOĞANER

7 yılın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti. Kredi notunun ise "BB-" olarak teyit etti.

Açıklamada, Türkiye'nin ekonomide dengelenme ve istikrar sağlanması yönünde ilerleme kaydettiği ve böylelikle ekonomide zayıflama riskinin azaldığı ifade edildi.

Tebrikler Fitch'e. Türkiye ekonomisindeki değişime gözlerini kapatamayacakları bir noktaya gelmişler.

Sevindik mi?

Hayır. Türkiye hakettiğinden çok daha düşük nota sahip. Görünüm değil not yükseltilmesi gerekirdi.

Türkiye'nin bir yıldır yaşananlarla mücadele kabiliyeti bile bunu gerektirirdi. Türkiye'yi Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Bangladeş ile aynı notta tutmak ise analiz kabiliyetlerinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.

Cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin sürmesi, enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşmesine rağmen Türk Lirası'nın değer kazanması sözlerinin karşılığı görünümü değil, notu değiştirmeliydi.

Bu görünüm değişiminde sadece ekonomideki gelişmeler etkili diyemeyiz.

Barış Pınarı Harekâtı'nın etkisi büyük. Bir yandan yaptırım kartını çeken ABD, bir yandan da not kartını kullanarak ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor.

Değişmeyen siyasi tavrı "ABD'nin Suriye bağlantılı yaptırımlara son verildiğini açıklaması olumlu" cümlesinden anlıyoruz. Harekât gerçekleşmese ve ABD- Rusya mutabakatları olmasa kredi derecelendirme kuruluşları ne yapardı? Ortak bir yanıtta buluşacağımıza eminim.

İşe olumlu yanından bakalım.

Ekonomideki değişime yabancılar da artık kayıtsız kalamıyor.

Türkiye ekonomisi kararlı programıyla, topyekûn mücadele adımıyla bugün TÜFE'de son 3 yılın ÜFE'de 6,5 yılın en düşük seviyesini gördü. MB ve YEP'te yılsonu hedefi yüzde 12. Piyasa aktörleri yüzde 11-12 arasında beklenti açıklıyorlar.

Goldman Sachs da Türkiye'nin yılsonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yıllık yüzde 11'de bıraktı. Bizden bile olumlular yani.

Geçtiğimiz günlerde IMF gibi uluslararası kuruluşların da büyüme tahminlerinin yükseldiğini gördük.

Geçen yıl Türkiye'yi IMF ile masaya oturtmaya çalışanlar, bugün art arda iyimser tahminler yapıyorlar. Daha da yapacaklar. Bu açıklamalar gösteriyor ki ekonomi bazılarının yönlendirmelerinden, bağımlılıklardan kopmuş durumda. Ne uluslararası kuruluşların tahminleri ne derecelendirme kuruluşlarının notları ne yaptırım tehditleri ne de piyasa aktörlerinin yönlendirmeleri bağımsızlığı gölgeleyemiyor. Değerli olan bu kazanım.