ÖZLEM DOĞANER

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak. 12 Aralık'ta yılın son toplantısını yapacak olan Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Düşük oranda faiz indirimi beklentisi olanların bile son enflasyon rakamlarını gördükten sonra indirim tahminlerini revize ettiğini görüyoruz. Doğrusu benim tahminim de en az 200 baz puan indirim yapılacağı yönünde.

Faiz indirimleri 2019 yılı için ekonomide en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Sanayiden tüketime, büyümeden güvene ekonomideki hareketlenme rakamlara da yansımaya başladı.

Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile konuştum. Kibar, sektörde iki aydır hareketlenme olduğunu ancak tüketici kredisi faiz oranlarının %1'in altına inmesi gerektiğini savunuyor: "Hareketlilik var ancak %1'lik faiz seviyesini psikolojik sınır olarak düşünmek lazım.

Tekrar tüketiciler tarafından kredilerin kullanılmaya başlandığı bir süreç haline gelebiliyor. MB'nin faiz indirimlerine devam etmesi lazım." Kibar, 2020 yılında hedeflerin üzerinde büyüme yakalanabileceğini ise şu sözlerle dile getiriyor:

"Eğer ki TL orta-uzun vadeli kaynaklarda üretime sevk edilebilecek katkıları hızlı oluşturulabilirse, büyümenin %5 seviyesine ulaşılabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum." Negatif atmosfer bu yılla birlikte geride kalıyor. Reel ekonominin daha fazla önemsendiği bir döneme doğru gidiyoruz.

2020 yılı Merkez Bankası'nın elinin daha da rahatlamasına imkan tanıyabilir. FED faiz artıracağını dillendirerek başladığı yılda faiz indirimleriyle yılı bitiriyor.

Avrupa genişlemeci politikasını sürdürüyor. Pek çok ülke likiditeyi destekleyici adımlar atıyor. Herkes rekabetçi kur istiyor. Fotoğraf gösteriyor ki Merkez Bankası'nın daha cesur adımlar atabileceği bir döneme giriliyor. Atılan bu adımlar tüm sektörlerde de yeni yatırım kararları için işaret fişeği olacak.