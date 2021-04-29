ÖZLEM DOĞANER

Bu akşam tam kapanma başlıyor. Yeniden açıldığımızda vakaların azaldığı, belirsizliğin törpülendiği, ekonomide yeniden sıçrayış için zeminin oluştuğu bir tabloyla karşılaşmayı umuyoruz. Son açıklanan raporlara göre Türkiye güçlü büyümeyi sürdürecek. Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl %5 büyüyeceğini tahmin ederken, BNP Paribas da Türk özel bankalarının karlarının %33 büyümesini bekliyor. Bu arada 1. çeyrek bilançoları da şirketlerin yüksek oranda karlarına işaret ediyor. Örneğin Arçelik'in geçen yılın aynı dönemine göre karı %327, Vestel Beyaz Eşya'nın %130, Otokar'ın %382, Aselsan'ın %34 arttı. Elbette başta hizmetler sektörü olmak üzere pandeminin tahrip ettiği alanlar var ve bir süre daha desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ama başta büyümeyi destekleyen sektörler olmak üzere ilk çeyrek bilançoları hiç de öyle "Yandım, bittim, mahvoldum" fotoğrafı ortaya koymuyor. Hepsi için söylemiyorum elbette ama dükkan kirasını ödeyemediği için ağlayan berberin kripto varlıklara gözü kapalı 100 bin TL yatırabildiğini duyunca "Bizim ne gizli hazinelerimiz var" demekten kendimi alamıyorum doğrusu.



UZAYA GİDECEK TÜRK ASTRONOT BU YIL SEÇİLECEK

Türkiye'ye uzayda yoğun bir işbirliği talebi gelmeye başladı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile konuştum. Çok ciddi bir ilginin olduğunu söyleyen Yıldırım, uzayda birinci ligde olan tüm ülkelerle ilişkilerin yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi. Ayrıca Türkiye gibi uzayda yeni planları olan Azerbaycan, Kazakistan, Malezya gibi 20'nin üzerinde ülkeyle işbirliği görüşmeleri sürüyor. Yıldırım, "Fransa, İtalya gibi pek çok ülkeden de davet var" dedi. Peki ya uzaya gönderilecek kişi ne zaman seçilecek? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl içinde uzay insanının (astronot yerine Türkçe ismi de belirlenecek) seçimini yapacak. Yıldırım, "İnsanlı uçuş yapabilen ABD ve Rusya'da, eğitimi verecek olan kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir değil yedekli 2-3 kişi eğitime gönderilecek. En başarılı olan da uzaya gidecek. Uzay istasyonunda 2 hafta kalacak. Bilim camiamızın arzu ettiği bazı deneyleri de orada gerçekleştirecek" dedi. Belki de dünyadaki en pahalı alanlardan biri ama öyle görünüyor ki uzay teknolojileri, yakın dönemde en cazip yatırım alanlarından biri olacak.