ÖZLEM DOĞANER

Hep söylüyoruz, yeni çağda ayakta kalmak için değişime ayak uydurmak, teknolojiye yatırım yapmak lazım. Buna önemli örneklerden biri... 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Konya'da Türkiye'nin tek çöl niteliğindeki bölgesi üzerinde bir vaha gibi 20 milyon metrekare alanda bölgeye hayat vermeye hazırlanıyor. Yapımı devam etmesine rağmen 180 MW üretim kapasitesinin üzerine çıkan santral Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali haline gelmiş durumda. Mayıs sonunda ilk baz tamamlandığında 260 MW kurulu güce ulaşacak. Bitiminde tek başına ülkenin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını %20 oranında arttıracak. Bu ne demek? Tamamlandığında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santralde kullanılan panellerin tamamı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Güneş paneli üretiminde dünyadaki ilk ve tek tam entegre fabrika. Zaten projenin de Çin'den başka dünyada bir örneği yok.

İşte bu santralin Scada binası mimari tasarım yarışması ödül töreninde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile sohbet toplantısında buluştuk. Şimdiden dünyanın sayılı projeleri arasına giren santralin büyüklüğünü anlatırken Kalyoncu, "2.600 futbol sahası büyüklüğünde. İlk faz bittiğinde Kapadokya'dan balon getirip misafirlerimizi öyle gezdirmeyi planlıyoruz" dedi. Holdingin Türkiye'den sonra hedefi Afrika'da güneş enerjisi yatırımları yapmak...

Yeni çağda enerji depolamanın önemine değinen Kalyoncu, batarya üretimi için çalıştıklarını söyledi. Çin ve Hong Kong'dan şirketlerle görüşmeler yapılmış. Hatta Tesla ile de irtibata geçilmiş. Hem güneş fabrikasındaki 400 kişilik AR-GE merkezi hem de Silikon Vadisi'nde kurulan kuluçka merkezi Kalyon Holding'in bundan sonra teknolojide atacağı adımların göstergesi. Bir başka önemli adım ise çağın petrolü olarak görülen veri konusunda atılmış. İstanbul Havalimanı'nda önemli bir veri merkezi kuran Kalyon Holding, Avrupa'da pek çok ülkede veri merkezi yapımı ve işletmesine de talip olacak. Veri merkezi o kadar yoğun enerji tüketince güneş enerjisi santrali projesi ile ilişkilendirmek için çalışmalar da başlamış. Havalimanı demişken Kalyoncu, 3. pistin bittiğini ve Haziran'da açılacağını söyledi. İstanbul'un dünyaya açılan yüzü olacak metro istasyonu da yıl sonu, en geç 2022 Mart'ında hizmete girecek. Böylece Gayrettepe- İstanbul havalimanı arası metro ile 35 dakika sürecek.

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AİLE ŞİRKETLERİ VE PANDEMİ

Cemal Kalyoncu, yeni projelerini anlatırken -Türkiye'de maalesef 3. kuşaktan öteye geçemeyen- aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için önemli bir örneği de izlemiş olduk. Toplantıda fabrikanın başındaki Kübra Kalyoncu Şeherli, eğitim ve enerji grubunun başındaki Haluk Kalyoncu ve inşaat grubunun başındaki Mehmet Kalyoncu, Cemal Bey'e eşlik ettiler. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'ini aile şirketleri oluşturuyor, ancak bu şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl. Şirketlerin sadece %30'u ikinci kuşağa, %12'si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise sadece %3. Özellikle pandemi bu alanda yönetimsel krizleri, finansal krizlere çevirdi ve pek çok aile şirketi soyadlarını verdikleri markalarını bile kaybetti. Cemal Kalyoncu, holdingin faaliyet gösterdiği her sektörü çocukları ve yeğenlerine dağıtmış. Holding yönetim kurulu başkanlığı dışında "Onların ofislerinde benim odam bile yok" diyor. Projelerden de anlıyoruz ki holding, sadece fiziksel olarak değil fikirsel olarak da gençlere teslim.