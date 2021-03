ÖZLEM DOĞANER

Sorunların ele alınıp ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni katkıların sunulması amacıyla Para Sohbetleri'nde karar alıcılarla iş dünyasını bir araya getirmeye devam ediyoruz. A Para'nın bu kez konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'du. Kurum, bakanlığı döneminde her zaman iletişime açık; sektörün de içinden geldiği için sorunlara hızla çözüm bulup önerileri dinleyen bir bakan oldu. Ancak cuma günü açıkladığı proje, belki de Türkiye'nin geleceği için en önemli projelerden biri ve her bakanlığa, her sektöre örnek teşkil ediyor. Çünkü bu proje, Türkiye ekonomisinin geleceğine, insan kaynağına yatırım anlamına geliyor.

Belki haberi okumuşsunuzdur ama doğrusu altını çizmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm projelerinde gerek bakanlık ve ilgili kuruluşlarının bünyesinde yapılan tüm işlerde gerek 81 il, 922 ilçe belediyeleri ve belediyelerin %50'den fazla kamu hissesi olan şirketlerinde yapacağı ihalelerde şartnamelerde en az %20 yeni mezunları çalıştırma zorunluluğu getirildi. Genelge okullarından yeni mezun olmuş veya en fazla 3 yıl tecrübesi olan gençleri kapsıyor.

Kurum, "Belki tecrübeleri olmayabilir ama hayat bir tecrübe. Genç arkadaşlarımız şantiyeye başladıklarında orada abilerinden, ablalarından fiilen öğrenecekler. Onları motive etmek, çok daha iyi yetiştirmek için bu istihdamı çok önemsiyoruz. Geleceğimiz için çok önemli. Bizim şartnamelerimizde zorunlu olacak ama sektörün tüm temsilcilerinden ricamız bu. Hep birlikte bu işi yapalım. Biz de şantiyede saha mühendisliğinden başladık. Oradaki inşaat kalfası bile size iş öğretiyor. Bir an önce işin içinde olmalarında fayda var ki biz çok daha iyi mimarlar, mühendislere sahip olalım" dedi. Para Sohbetleri'ne katılan tüm şirketlerden de söz aldı. Genç nüfus, kazanıldığında bir ülkenin en büyük varlığı ama kaybedildiğinde felaketi... Umuyorum bu genelge kalıcı olur ve Kurum'u diğer bakanlar ile özel sektör de takip eder.



BES KUMBARASI AÇILIYOR

Şu günlerde en hareketli ve heyecanlı sektörlerden birisi sigortacılık sektörü... Sigortacılarla konuştum. Bugüne kadarki tüm reform konuşmalarını incelemişler ve sadece Özal ile Erdoğan'ın konuşmalarında sigortacılığa yer verdiğini tespit etmişler. Sektörün bu noktaya gelmesinde Erdoğan ve Berat Albayrak'ın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorlar. Şimdi en büyük heyecan 18 yaş altındakilere de BES yaptırma imkânı getirilmesi... Kumbarasında para biriktirip oradaki parayla yeni oyuncaklar almayı hayal eden bir nesilden geldiğim için herhalde, çocuk yaşta tasarruf etmenin yolunu açan bu uygulama beni de oldukça heyecanlandırdı. BES'in eğitim ve sağlıkla birleştirilmesi yönünde çalışmalar var. Üniversiteye giderken çocuklar yararlanabilecek. Emeklilik yaşı beklemeden çekme hakkı alabilecekleri özel paketler hazırlanacak. Üniversitelerle özel kampanyalar ve eğitim ücretlerinde indirimler uygulanması için çalışılacak. Bu aslında çocuklar için de daha fazla fonlarını takip etmeleri, tasarruf alışkanlığı ve finansal okuryazarlığın artmasını sağlayacak. Eğitimin yanı sıra ev alırken, sağlık nedeniyle de erken çekme hakkının kullanılması da üzerinde çalışılan konular.

BES 18 yılda geldiği noktadan kat be kat üstüne belki de birkaç yılda ekleyecek. Dünyanın hiçbir yerinde BES'te %25 devlet katkısı yok. O yüzden hem tasarruf hem yatırım için büyük bir avantaj. Pandemide de evde kalan, tüketim yapmayan vatandaşın BES'e yöneldiği görülüyor. BES'te yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranı ve yılda en fazla 4 kez emeklilik planı değiştirilebiliyor. Öğrendiğim kadarıyla fon dağılımını değiştirme oranının 12'ye çıkarılması yani ayda bir kez yatırım yapılan fonlarda değişim yapılması imkanı üzerinde de çalışılıyor.