ÖZLEM DOĞANER

"Türkiye'nin istihsal mücadelesini, istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz." Bu cümle, Başkan Erdoğan'ın ekonomi reformları tanıtım toplantısının ana mesajı...

İstihsal mücadelesi nasıl verilir? Yerli, milli, verimli, sürdürülebilir, katma değerli, rekabetçi üretimle... Pandemiyle birlikte dünya her alanda bir kırılma, bir çağ değişikliği yaşıyor. Enerji kaynaklarından kullanılan paraya kadar kimilerine göre 500 yıllık bir dönem değişimi... Önümüzde önemli bir fırsat var. Pandemi dönemini büyüyerek kapatabilen iki ülke var. Pandemi sonrası için yol haritaları çıkarıp strateji belirleyebilen de... Türkiye ve Çin... Dünyanın kendini toparlayamadığı bu dönemde atılacak her adım Türkiye'yi hedefi olan ilk 10 ekonomi arasına girmeye bir adım daha yaklaştıracak. Önümüzdeki fotoğraf gösteriyor ki bu çağın üretim hamlesi ancak dijital değişime ayak uydurarak yapılabilir. Erdoğan'ın açıkladığı reform paketinin en dikkat çekici yanlarından biri de buydu. Her alanda dijitalleşmeyi içselleştirmiş bir Türkiye...

Birkaç örnek verelim. 7/24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlayacak. Ayrıca mükellef memnuniyeti için Dijital Vergi Asistanı sistemi devreye alınacak. Dijital Vergi Denetimi sistemiyle vergi inceleme süreleri kısaltılacak. Firmalar, kamu ihalelerine dijital olarak işleyecek bir sertifikasyon sistemiyle katılabilecek. Firmaların liyakat ve yetkinlikleri objektif bir şekilde tespit edilecek. Enflasyonla mücadelenin önemli ayaklarından biri olan gıda konusunda Dijital Tarım Pazarı'yla her ölçekteki çiftçi ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürün tedarik edebilecek.

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atılacak. Oyundan biyoteknolojiye gençlerin geliştirdiği projeler aksamasın, girişimcilik ekosistemi belirli bir olgunluğa erişsin diye kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek. Medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin üretilmesi için Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Dijital dönüşüm ve küresel rekabet gücü kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri faaliyete geçirilerek, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenme teşvik edilecek. Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemeler yapılarak en küçük girişimcinin dahi bu alanlarda güvenle faaliyet göstermesinin önü açılacak.

Kullanılan paradan alınan gıdaya, açıklanan reformlar ciddi bir dijital dönüşümü vadediyor. İstihsal mücadelesini de ancak dönüşümü planlayan, uygulama kabiliyeti gösterebilen ve tabii çağa adapte olabilen ekonomiler kazanacak gibi görünüyor. İstiklalden istikbale Türkiye'nin yolu açık olsun.