ÖZLEM DOĞANER

Pandemiden azıcık normalleşmeye geçince ekonominin pek çok ayağında hızlı geri dönüşü ve iyileşmeyi test edebiliyoruz. Tarım ve hizmetlerin de devreye girmesiyle işsizlik 3 yılın en düşük seviyesine geldi. Haziran ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında yüzde 13.3 iken 2.7 puan azalarak yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Manşet bazda düzeltilmiş işsizlik oranındaki oldukça iyi bir görünüm var. Hem geçen yılın hem de bir önceki ayın verileriyle karşılaştırıldığında 2.5 puanın üzerinde iyileşme dikkat çekiyor.

İşsizlikle en büyük mücadelede Türkiye'nin hızlı dönüşümü öne çıkıyor. Bu dönüşümde dijital çağa adaptasyon ve kriz yönetiminde yılmazlık, fırsatları değerlendirme şansını da artırıyor. Bakın pandemi döneminde e-ticaret şirketleri hem istihdama katkı hem markalaşma hem de yatırımcı çekme açısından müthiş bir rekabet gücünü ele geçirdiler. Örneğin Hepsiburada Nasdaq Borsası'na açıldı. Şimdi de Trendyol belki de bu alanda en büyük başarılardan birine imza atıyor. 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkaran ve Türkiye'den çıkan ilk "decacorn" olan Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile konuştum.

"Çok gururluyuz. Türkiye'yi e-ticarette birinci lige çıkardık. Avrupa'da halka açık olmayan teknoloji şirketleri içinde ilk üçteyiz" diye konuşan Çetin, "Aslında 1 milyar dolarlık bir yatırım sürecine girmiştik, fakat gördük ki Trendyol'a ve Türkiye'ye ciddi bir ilgi var. 6 milyar doların üzerinde bir talep aldık. Bu yatırımla ülkenin dijital ekosistemini de dünyaya açmış olduk. Büyüme hikâyemizin dünya genelinde destekleneceğini görüyoruz" dedi.

Alınan yeni yatırım, teknoloji geliştirmek, lojistik altyapı, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştirmek için kullanılacak. Çetin, "En büyük yatırımımız Türk ürünlerinin e-ihracatı olacak. Ülkemize yabancı sermaye girişini artıracağız" diye konuştu. Bugün platformda yer alan Türk KOBİ'leri, markaları 27 ülkeye, farklı dillerde web siteleriyle satış yapabiliyor. Şirket, yurt dışında da kapıya teslim noktasına kadar zinciri tamamlamak için yatırımlarını hızlandırıyor. BAE, Katar, Azerbaycan gibi pek çok ülkeden davet aldıklarını, depo yatırımlarına başladıklarını söyleyen Çetin, Alman gazetelerin teknoloji alanında artık Türkiye'yi ciddi rakip olarak yazdıklarını söyledi.

Elbette bu büyüme ve yeni yatırımlar insan kaynaklarının da önemini ortaya çıkarıyor. Şirketin bin kişiye yakın teknoloji mühendisi var. Bunu 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetin, toplam istihdamın 20 bin kişi, toplam müşteri sayısının ise 30 milyona ulaştığını belirtti. Satıcıların platform üzerinden yürüttükleri operasyonlar için binlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlanıyor. Bu açıdan bakılırsa sadece Trendyol şu anda ekonomiye toplam 1.1 milyon kişilik istihdam katkısı sağlıyor. Hedef 2023'te bu rakamı 2.4 milyon kişiye çıkarmak.

Trendyol, Türkiye'de olduğu kadar küresel halka arz planı da yapıyor. Çetin, "Nasdaq, Avrupa borsaları olabilir. 3-4 yıl içinde satışlarımızın dörtte birinin yurtdışına olduğu zaman halka arza gitmeyi planlıyoruz" diyor. Trendyol bir örnek. Türkiye yeni dönemde kendine yeni işler, yeni hikâyeler bulmak konusunda sıkıntı çekmeyecek gibi görünüyor.