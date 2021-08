ÖZLEM DOĞANER

Bir yandan yangınlar ve milyonlarca can kaybı, bir yandan seller bir yandan pandemiyle mücadele... Felaketler ve onlardan siyaset devşirmek için çabalayan bir kesim. Yetmiyormuş gibi yanına bir de dezenformasyonla beyinlerimizi kirleten sosyal medya... Tüm bu felaketlerin ekonomik tahribatından çok psikolojik tahribatını konuşmalıyız belki de. Sonuç olarak canımız yanıyor; acılıyız, üzgünüz. Ağaçlarımız, kuşlarımız, sincaplarımız, insanlarımız... Evet, cenazemiz var. Varını yoğunu yangınla mücadeleye veren kahramanlarımıza dua etmek ve yaraları sarmak için birlikte hareket etmekten başka çıkar yolumuz yok.

Bu sıkıntılı sürecin içine güneş gibi doğan Busenaz, Mete, Eda, Naz, Ebrar, Yasemin, İbrahim ve arkadaşlarından bahsetmek istiyorum. Yani 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan gençlerimizden. Olimpiyat oyunları yaklaşık 3 milyar izleyicisiyle dünyada en çok izlenen spor müsabakaları içinde ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla hem tanıtım hem de sadece futbola takılıp kalmazsak her sporda ne kadar başarılı olabileceğimizin göstergesi onlar. Çoğu zaman futbolda maddi destek sportif başarıyı getirmiyor. Ama amatör sporlar tam tersi.

P&G 2012 yılından bu yana olimpiyat oyunlarının 8 ana sponsorundan biri. Türkiye'de olimpiyat sporcularının yetişmesine katkıları da büyük. Mesela okçulukta Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan Mete Gazoz, P&G'nin 2014 yılında başlattığı Olimpik Anneler projesinin ilk destek verdiği sporculardan biri. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile konuştum. Turnaoğlu, sporcudan öte neden annelere destek verildiğini şu sözlerle anlattı: "Çünkü bir olimpiyat sporcusunun olimpiyata gidecek hale gelmesi için küçük yaşta spora başlaması gerekiyor. O noktada anne devreye giriyor. Tokyo'ya giden 108 sporcunun 29'u, annelerinin sponsorluğunu yaptığımız sporcular. Bizim için 5-12 yaş arasında çocuğuna düzenli spor yaptıran her anne olimpik annedir."

P&G 2014'te Türkiye çapında düzenli spor yapan çocuklarla ilgili araştırma yapıyor. Her 10 çocuktan ikisinin düzenli spor yaptığını tespit ediyor. Metropollerde bu oran onda bire düşüyor. Turnaoğlu, "2019'da bu araştırmayı yeniledik. 10'da ikiden üçe çıkmış durumda. Anneler spor tesisi eksikliğinden yakınmıyorlar artık. %75'i ulaşabileceği ücretsiz bir spor tesisinin varlığından haberdar ama bir motivasyona ihtiyacı var. Çocuklar artık daha fazla branşta spor yapmaya başlıyor ve veliler daha araştırmacı. Futbol dışında da sporcu yetiştirme konusunda devletin çok büyük desteği var" diyor.

Peki ya sponsorlar? Turnaoğlu, biraz futbol odaklı olmasına rağmen son dönemde diğer alanlarda da ciddi sponsorların çıkmaya başladığını söylüyor. P&G, futbol, basketbol ve 2003 yılından bu yana kadın voleybol milli takımlarının yanına bu kez triatlonu ekledi. 2024 Paris olimpiyatlarına sporcu yetiştirmeye başladı. Bu sponsorluklar Türkiye sporuna katkı verdiği kadar ekonomiye ve daha da önemlisi sağlıklı, özgüvenli gençlerin yetişmesi için büyük katkı sağlıyor. Bakın kadın voleybolunda 16 yaş altı gençlerimiz de Avrupa şampiyonu. Son 15 yıldır dünyada alınmadık kupa bırakmayan ablaları gibi.