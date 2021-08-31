ÖZLEM DOĞANER

Bir yazı daha bitirdik. Kayıplarımız, kazançlarımız diye alt alta dizip her ne kadar bilanço çıkarsak da pandemi yıllarına eklenen bir yaz daha oldu. Gerek pandemi gerekse de küresel ısınmanın hızlı etkilerinin oluşturduğu belirsizlikler devam etse de Eylül ayına daha moralli gireceğiz. Bu hafta yüzümüzü güldürecek verilerin açıklanmasını bekliyoruz. Eylül'de 2. çeyrek büyümeden ihracata, enflasyondan orta vadeli plana kadar pek çok sıcak gündem maddemiz var. Bunlara bir de Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı ve dijital para düzenlemesi eklenecek. Yani bu ay ekonomi, ülke gündeminde ağırlığını arttıracak.

1 Eylül'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme oranı tarihi bir rekora işaret ediyor. Bir yandan güçlü sanayi üretimi, bir yandan güçlü ihracat, diğer taraftan Mayıs'taki tam kapanmaya rağmen Haziran'da hızlı normalleşmeyle ertelenen harcamaların gerçekleşmesi ve tabii pandemiyle tanıştığımız geçen yılki %10.3 oranındaki daralmanın baz etkisi... Tüm tahminler %20'nin üzerinde. Öncü gösterge sanayideki çeyreklik ortalama %40'ın üzerinde üretim artışı benim tahminimi yaklaşık %25'lere taşıyor. Büyüme bileşenlerindeki hanehalkı tüketimiyle hizmet faaliyetlerindeki artış, oranda belirleyici olacak.

Ağustos ayı ihracat rakamları ise 2 Eylül'de açıklanacak. İhracatta da yine yıl sonunda tarihi bir seviyeye, 210 milyar dolara ulaşılması bekleniyor. 3. çeyrekte de yine sanayi, ihracat, hızlı normalleşme yani tüketim ve turizmin de etkisiyle önemli bir büyüme rakamına ulaşılacağını şimdiden tahmin etmek güç değil. Orada sınırlayıcı olan geçen yılki %6.3'lük büyümenin düşük baz etkisi olacak.

Bu tabloda kritik gün 3 Eylül Cuma... Ekonomi yönetimi Ağustos ayı enflasyonunda önemli bir kırılmanın yaşanmasını ve %19'luk zirveden dönüşün hızlı olacağını tahmin ediyor. Bir yandan otomotiv sektöründe ÖTV matrahı değişiminin düşüşe katkı vermesi beklenirken normalleşmeyle intikam fiyatlaması yapanların nasıl bir etkisinin olduğunu ise bu ay göreceğiz. Tabii bu kırılma gerçekleşirse, "enflasyonun üzerinde faiz oranı" belirleneceğini taahhüt eden Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki toplantısında eli rahatlayacak. Bu ay, kararı ne olur bilinmez ama yılsonuna kadar MB'nin 150 baz puana kadar faiz indirebilecek imkanının oluşması bekleniyor.

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OKUL SEVİNCİNİ BOZMAYIN



Normalleşmeyle birlikte intikam alışverişi bekliyorduk. Gerçekleşti gerçekleşmesine de maalesef intikam fiyatlamasıyla... Şimdi de aynı intikam ateşi okullarda. Çocuklar ve veliler okula dönüş için seviniyor ama bunu kâra dönüştürmeye çalışan özel okullar daha da sevinçli. Okul ve yemek ücretlerinin yanı sıra kitap, kırtasiye masrafları fahiş rakamlara ulaştı. 5 bin liranın üzerinde talep listelerinden bahsedenler var. Deney setleri, tabletler de ekstra... "Enflasyonla mücadele herkesin görevi. Fiyatlar denetlenmeli" derken; sadece marketler, AVM'ler, gıda, perakende sektörlerini değil yanına bir de okulları ekleyeceğiz artık. Ne yazık..!