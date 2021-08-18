ÖZLEM DOĞANER

"Yeni bir lige yükseliyoruz. Türk ekonomisi, toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdi." Erdoğan, bu sözleri 26 fabrika açılışını yaptığı Ankara'da söyledi. "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır" dedi.

Dün de özgüveniyle tüm sektörlere örnek olan savunma sanayicilerin en büyük fuarı IDEF'te "Savunma sanayiinde dışa bağımlılık seviyesini %20 seviyesine indirmeyi başardık. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve gizli açık ambargoları aşmak için bu noktaya gelmiştir. Savunma sanayiinde geleceğin teknolojilerine, araçlarına yatırım yapıyoruz. Yapay zeka temelli iddialı projeler üretiyoruz" diye konuştu. Bu konuşmayı yaptığı sırada ajanslardan art arda yatırım haberleri geçiyordu:

Marriott International 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye'deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı.

Bossa, Adana'daki üretim tesislerinde artan talebi karşılamak amacıyla 45 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.

SOCAR Türkiye, 1.3 milyar ABD dolarına eşdeğer bir sendikasyon kredisi sağladı. Bu sadece bir günün bilançosu. Bazılarının haberini bile görmüyorsunuz. Yatırım yapanların başını kaşıyacak vakti yok. "Hammadde dışarı çıkmasın biz üretelim, biz satalım" diyorlar. Öyle de bağıra çağıra "Biz yatırım yaptık" diye ortalığı inletmiyorlar. Birileri de yani "yandık, bittik, battık" korosu ise hiç susmadan bağırıyor. Diyeceksiniz ki hiç mi sorun yok? Elbette var. Pandemi var, küresel iklim krizi var; afetler, yangınlar, seller, enflasyon, faiz vb bütçemize, psikolojimize, yüreğimize yük olacak bir sürü dert var. Bu sorunlara rağmen bu kadar üretim, çaba, kararlılık, yatırım iştahı ve ekonomik göstergelerde iyileşme var ya. İşte bu, önümüzdeki daha iyi günlerin habercisi.

BABACAN FON YÖNETİCİLERİYLE NEDEN BULUŞTU?

Bana çok tuhaf geldi. Hatta konuştuğum ekonomi ve finans çevrelerinden pek çok isme de. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İş dünyasına yakınlığını anlatmak isterken şu haberi paylaştı: "2 ay önce yerli yabancı 170 fon yöneticisiyle dijital ortamda toplantı yaptım. Türkiye'den Japonya'ya her biri trilyon dolarlık fonlar katıldı."

Bu toplantıda fon yöneticilerine Türkiye ekonomisiyle ilgili ne anlatılmıştır? Ekonomi yönetimi şikâyet edilerek, ülkeye şu anda fon girişi mi engellenmeye çalışılmıştır? Eğer öyleyse bu tavır, ülke yönetimine talip olan birinin vatanseverliği konusunda soru işaretleri doğurmaz mı? Bu fon yöneticileri hangi vaatlerle biraraya getirilmiştir? Partiye yabancı fon arayışı mı var? Bilemem ama Deva Partisi'nin iktidar potansiyeli ve seçim tarihine bakılacak olursa, bu toplantının ülke ekonomisine hizmet etmediği kesin. Sizin yorumunuza bırakayım.