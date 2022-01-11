ÖZLEM DOĞANER

"Kurt, puslu havayı sever. Böyle dönemlerde stratejisi olanlar başarılı olur, biz değişen dünyaya hazırız. İyi bir takımımız var, yola çıkıyoruz." Bu sözler Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a ait. Aslında pandemiyle birlikte değişen dünyada şirketler için anahtar sözcükler bunlar: Değişim, strateji, takım, başarı...

Erkan ile dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES Fuarı'nda sohbet ettik. Gördük ki pandemiyle birlikte küresel anlamda şirketler için en önemli stratejilerden biri haline gelen şirket satın alma ve birleşmeleri Turkcell'in de gündeminde...

Erkan, "Paycell, Bip ve Süperonline iştiraklerimizi yatırımcılara açtık. Üç şirketimize de ABD, Asya ve Ortadoğu'dan fonlar ilgi gösteriyor.

Finansal yatırımcı aramıyoruz, yurtdışında yayılımı hızlandıracak ortak arıyoruz" dedi ve yeni iş alanlarına girmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Turkcell'in yerli ve yabancı stratejik ortaklıklarla art arda milyar dolarlık şirketler çıkaracağını söyledi.

Tabii bu yeni ortaklıklar, her bir ürününü şirketleştirerek yeni markalar doğuran Turkcell için yepyeni adımları da ortaya çıkaracak. Başta Paycell, BİP olmak üzere Borsa İstanbul'da yeni halka arzlar gündeme gelecek. Erkan, "Önümüzdeki 6 ay hareketli olacağız. 30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni ekonomik modeline, değişim ve kalkınma arzusuna şirketler ancak bu değişimi hissedip strateji geliştirerek destek verebilir. Değişime ayak uyduranların büyüme fırsatı bulacağı, izlemede kalanların ise malesef kepenk kapatacağı bir dönem. Siz siz olun, ne yaparsanız yapın. Yerinizde saymayın. Pandemi de, bu belirsizlikler de bir gün bitecek. Hazır olun.