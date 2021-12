ÖZLEM DOĞANER

Artık herkes biliyor ki ekonominin yüzde 70- 80'i algı yönetimi... Bazı analistlere göre sadece iyi bir iletişimin 10 puanlık enflasyon üzerinde 4 puanlık etkisi var. Atılan adımlar önemli ancak bunların doğru anlaşılması daha önemli.

Elbette Mevlana'nın dediği gibi "Ne anlatırsan anlat karşındakinin anladığı kadardır." Bu nedenle doğru anlaşılması için ısrarla ve kararlılıkla anlatmak lazım. Bir de bu kadar yalanın, itibarsızlaştırma çabasının, gerçek dışı haberlerle bir silah gibi kullanılan sosyal medyanın olduğu bir ortamda... Tüm bu nedenlerle göreve gelir gelmez Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasını bir araya getirip yeni ekonomi programıyla ilgili bilgilendirme yapması, bir yandan girdi maliyetleri bir yandan kurdaki dalgalanma nedeniyle sıkıntı çeken iş dünyasının sorunlarını dinlemesi ve çözüm odaklı yaklaşımı çok önemli. 7 saati bulan toplantıda Nebati'nin "Sabaha kadar durabiliriz, yeter ki siz sıkıntılarınızı paylaşın" demesi de iletişime verdiği önemi gösteriyor.

Her sektörden katılımcının olduğu toplantıda iş dünyasının ortak paydada buluştuğu cümle şu: "Çok verimli bir toplantı oldu. 'Ben konuşmak istiyorum da anlatamadım' diyebilecek kimse yok." İş dünyasının mağduriyetlerinin giderilmesi, en kısa zamanda iletilen sorunlara karşılık adımların atılması güveni daha da pekiştirecektir.

Sayın Nebati'nin bu haftadan itibaren her kesimle yeni toplantılar yapması bekleniyor. Zamanlamasını bilmesek de piyasacılarla yapacağı toplantı bu iletişim politikasının en önemli ayağı olacak. Geçtiğimiz haftalarda yazmıştık. "Komutan sahada, kurmayların da sahaya inmesi gerekir" diye. Ekonominin patronunu sahada görmek fotoğrafı oldukça değiştirecektir

Dün açıklanan 17 aydır kesintisiz üretimin arttığı sanayi rakamları da, son 3 yılın en yüksek cari fazlası da bize ekonominin kurla ölçülemeyecek kadar sağlam temellerde olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine atılacak adımlar, verilecek mücadeleler ve elde edilecek kazanımlar elbette tek başına hükümetin gayretiyle olamaz. O toplantıya katılan iş insanları ülkenin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamına imza atan isimler... Bugün mesela her biri seferberlikle ürettikleri ürünlerde indirim yapsalar bambaşka bir enflasyonu konuşuruz. Önemli olan bu mücadeleye gönülden destek vermeleri. Zaten tablo da gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğine yürüyen trene bugün binenler kazanacak. Piyasadaki dalgalanmalara, seçim atmosferine kapılıp da son vagonu kaçıranlar için yarın çok geç olabilir.