ÖZLEM DOĞANER

Türkiye son bir ayda yaşadığı kur geriliminin ardından daha rahatlamış, dengelenmeye, normalleşmeye yakın ve yeni adımları atma kararlılığında yeni yıla giriyor. Tüm dünyanın büyüme zorluğu ve enflasyon sıkıntısı yaşadığı bir yılsonunu yaşıyoruz. Yeni varyantın endişeleri körüklediği, belirsizliğin bitmediği bir pandemi yılını daha geride bırakıyoruz. Türkiye, çift haneli büyüme beklentisiyle yılı diğer ülkelere göre oldukça pozitif bir noktada kapatıyor. Enflasyon açısından gelinen noktayı ise Pazartesi TÜİK açıklayacak. Türkiye'nin yeni yılda da mücadele alanlarının başında enflasyon gelecek. Pazartesi günü yine aynı saatlerde Başkan Erdoğan, ihracattaki rekoru açıklayacak. Doğrusu bu ya ihracatçılar, sanayiciler ve turizmciler tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılının kazananları ve ülkeye de kazandıranları oldu.

Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim. Ekonominin yüzde 70- 80'i iletişim, algı yönetimi... Atılan adımlar önemli ancak bunların doğru anlaşılması daha önemli. Bu nedenle başta Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetiminin iletişimi arttırması yeni Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar kadar önemli. Geçtiğimiz günlerde hem Başkan Erdoğan ile hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile sohbet etme şansı buldum. Yeni modelle yakalanan olumlu havanın yüzlerine de söylemlerine de yansıdığına şahitlik ettim. Öğrendim ki Erdoğan'ın ekonomistlerle toplantısının ardından yeni yılda Nebati de seri halinde toplantılar yapacak. Reel sektörle toplantılar sürecek. Nebati akademisyenlerle, piyasa aktörleriyle ve gazetecilerle de art arda buluşmayı planlıyor. Yabancı yatırımcıya da Türkiye'nin yeni programı anlatılacak. Bunun için de Ocak ayında Londra'da bir buluşma gerçekleşebilir. Daha sonra hem Avrupa'da hem de Çin gibi uzak ülkelerde de yabancı yatırımcılarla temas sürebilir.

Yabancı yatırımcı demişken, Merkez Bankası da model değişikliğine gitmeyi planlıyor. Bugüne kadar çevrimiçi ya da yüz yüze toplantılarda yabancı yatırımcılarla bir araya geliniyordu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugüne kadarki yabancı yatırımcı toplantılarının verimli olmadığını düşündüğünü söyledi. "Yabancı kuruluşların Türk temsilcileri geliyor. Onlar da genelde önyargılı bir yaklaşımla bizi eleştirmeyi tercih ediyor. Biz bundan sonra road showlarla yabancı yatırımcıyla buluşacağız. Böylece yüz yüze bire bir daha etkili bir şekilde politikalarımızı anlatacağız" dedi.

Elbette iletişimin en önemli ayaklarından biri vatandaşa yeni dönemi anlatmak... Enflasyonla mücadele için de dolarizasyonu tersine çevirmek için de Türkiye'nin yeni döneme hazırlanması için de yeni modeli iyi anlatmak lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, televizyon yayınlarıyla anlatıyor ancak onu her an çarşıda pazarda da görebilirsiniz. Örneğin geçtiğimiz günlerde eşiyle pazara gidip alışveriş yapmış. Maskesini indirdiği an vatandaşlardan birisi tanımış, "Siz Maliye Bakanı değil misiniz?" demiş, temennilerini iletmiş. "Biz halkımızla hep iç içeyiz. Her an çarşıda pazarda karşılaşırız" diyor Nebati. Ekonomi yönetiminin daha fazla sahada olduğu bir yıl olacak yani 2022...

Yeni yılın ülkemize ve tüm okurlarımıza sevdikleriyle sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim.