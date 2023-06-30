ÖZLEM DOĞANER

Herkese iyi bayramlar.

Başta deprem bölgesinde, duygusal olarak zor bayramlar geçiren vatandaşlarımız olmak üzere tüm okurlarımıza sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim.

Bir yandan depremin acısı soğumamışken bir yandan seçim ve siyasi trafiğin yoğunluğu, ardından yeni kabine ve ekonomide atılan yeni adımlarla birlikte oldukça yoğun bir gündemin içinde kısa bir bayram molası verdik.

Kimi memleketini kimi tatil yörelerini tercih etti. Bayram tatili, bu yıl 2019 yılını yani pandemi öncesini yakalayarak rekor kırması beklenen turizm sektörüne önemli bir doping oldu.

Ege'de ve Akdeniz'de doluluk oranları yüzde 90'nın üzerinde. İstanbul'da da sanki sadece tatilciler var. Sahiler, tarihi bölgeler ve parklar dışında bomboş.

Hesaplamalara göre hem yerli hem yabancı turisti de kapsayarak bayram tatili sürecinin dolaylı ve doğrudan ekonomiye etkisi 100 milyar TL'ye yaklaşıyor.

Cari açıkla mücadelede en önemli sektörlerden birisi olan turizmde bu yıl sezon biraz geç açıldı. Devam eden yağmurlar ve iklim değişiklikleri ile turizimciler sezonun kaydığını düşünüyor.

Konuştuğum pek çok turizmci artık Ekim ve Kasım'ın da yaz turizmi sezonu içinde sayılabileceğini düşünüyorlar. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini hem turizmde hem de tarımda artık daha etkin bir şekilde göreceğiz galiba. Bu nedenle turizmcilerin bir önerisi var -ki bu öneriyi de Milli Eğitim Bakanı ile paylaşma niyetindeler. Okulların biraz daha geç kapanıp daha geç açılması gerektiğini, böylece sezondan daha fazla yararlanma şansının olduğunu düşünüyorlar. Eylül yerine Ekim'de okulların açılmasının turizim açısından daha faydalı olacağı görüşündeler.

Küresel iklim değişikliği görünen o ki önümüzdeki dönemde her alanda planlarımızı tekrar yapmamızı gerektiren bir gündem olarak karşımıza çıkacak.

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GÖZLER YENİDEN BORSADA



Borsa İstanbul, 2023 yılının ilk yarısını yeni bir rekor seviyeyle kapattı. İlk yarıda geçen yılki yükseliş performansından uzak bir performans sergileyen BIST 100, bayram arifesinde Haziran ayının son işlem gününde 5.766 puana kadar yükselerek yılın ikinci çeyreğini rekor kırarak kapattı. Yeni ekonomi yönetimi ve MB Başkanı'nı yüksek bir krediyle karşılayan piyasaların yılın ikinci yarısında da pozitif bir seyir izlemesi bekleniyor. Konuştuğum bir çok piyasacı, borsanın halen ucuz olduğunu, birkaç eşiğin geçilmesi ile birlikte yılsonu endeksin 10 bin puanı bulmasının zor olmayacağını söylüyorlar.

"Peki hangi sektörlerin performansı daha iyi olur?" diye sordum. Bist 30 ve banka hisseleri ile ulaştırma ve enerji hisselerini beğendiklerini söylediler.

Son haftalarda yabancının dönmeye başladığı borsada yerli yatırımcı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Elbette piyasalar yeni ekonomi programını, OVP'yi, bütçeyi, MB'nin yeni kararlarını ve MB Başkanı Erkan'ın açıklamalarını kritik eşikler olarak görüyor. Bu yaz sıcak geçecek.

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MECLİSİN DE GÜNDEMİ EKONOMİ



Bayram sonrası Meclis gündeminde de ekonomi olacak. TBMM 4 Temmuz'da çalışmalarına başlayacak. Yeni dönemin ilk torba yasası için hazırlıklar sürüyor. Torba yasanın içinde yer alması öngörülen düzenlemeler kapsamında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile açıklanan asgari ücretin yasalaşması var. Bayram dönüşü TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Memur maaşlarındaki artış oranının böylece netleşmesi ve bu oranın torba yasa içerisinde yer alması öngörülüyor. Emekliler için de maaşlarının hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının ele alınacağı bir düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin meclisin öncelikli gündemi olması planlanıyor. Hükümetten Meclise topyekün ekonomi konuşulacağı bir dönem bizi bekliyor.