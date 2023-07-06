ÖZLEM DOĞANER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrası yoğun yurtdışı ziyaretlerine Körfez bölgesi ile başlayacak. Körfez turu gelişen diplomatik ilişkilerin ekonomiye yansımasının da önemli bir fotoğrafı olacak. Malum artık doğrudan yatırım deyince dünyanın işbirliği kurmak istediği ilk bölge Körfez bölgesi…

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinin 17-20 Temmuz arasında olması bekleniyor. Bu ziyaretlerde çok sayıda bakanın yer aldığı geniş bir heyet kendisine eşlik edecek.

İkili ilişkiler, küresel ve bölgesel meselelerin görüşüleceği ziyaretlerde ekonomi ve ticaret en önemli başlık olacak. Özellikle BAE'ye yapılacak ziyaret kapsamında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren yeni bir anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ön ziyareti sonrası, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet Türkiye'ye gelmişti. Ziyaret öncesi daha geniş bir heyetin geleceği ve Türkiye'de yapılacak yatırımlara ilişkin yol haritasının bir çerçeveye oturtulacağı belirtiliyor.

O çerçeve de Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile yapacağı görüşmede son şeklini alacak ve bir anlaşma haline getirilecek.

Lojistik, enerji, fintek, e-ticaret, petrokimya, doğrudan yatırımların öncelikli beklendiği alanlar… BAE'nin bazı özelleştirmelere de talip olduğu Ankara'da konuşuluyor.

2021'de yapılan anlaşmalar bu ziyarete de ışık tutacak nitelikte. O anlaşmalarda neler vardı? Kısaca hatırlatayım. Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik işbirliğine yönelik bir mutabakat muhtırası ile Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik mutabakat muhtırasına imza atıldı. Abu Dabi liman şirketi ile imzalanan anlaşma da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin oldu. Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması ise Türkiye'de 3 gw'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve işbirliklerini kapsamıştı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi ayrıca özel sektörle de bir dizi anlaşmaya imza atmıştı.

Bu ayki ziyaretin de işbirliği anlamında geniş kapsamlı olması bekleniyor. Suudi Arabistan ve Katar'a yapılacak ziyaretlerde de savunma, enerji, ticaret başta olmak üzere bazı anlaşmaların imzalanması gündemde. Türkiye'nin bu ziyaretlerden yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım çekmesi bekleniyor. Bu ziyaretlerin yalnızca Türkiye'ye yatırımlar anlamında önemi yok. Aynı zamanda bu ülkelerde yapılacak yatırımlarda Türk müteahhitlerin iş üstlenmesi için de oldukça büyük önemi var.

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ŞİMŞEK HIZI

Bu ziyaretlerin öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile birlikte 14 Temmuz'da Hindistan'ın Gandhinagar şehrinde gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları zirvesine katılması bekleniyor. Burada Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasını anlatacak olan Şimşek'in önümüzdeki haftalarda da Londra'da yatırımcı buluşması gerçekleştirmesi gündemde.