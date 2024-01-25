ÖZLEM DOĞANER

"Her şeyi çözemeyiz, önemli olan dirençli olmaya devam etmek."

Geleceği Kuran Genç Kadınlar Projesi için buluştuğumuz Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bu sözün altını özellikle çiziyor. Sosyal sorumluluğun değerinin farkında olanlar için önsözlük bir cümle.

Sabancı'nın mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü Sabancı Vakfı, bu yıl 50. yaşına giriyor. Vakfın, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile başlattığı Geleceği Kuran Genç Kadınlar Projesi, ülkemiz için önemli bir sorunu, ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş grubundaki genç kadınları hedefliyor.

Neden önemli? Çünkü maalesef OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET genç kadın oranına sahip ülke konumundayız. 3.2 milyon... Güzel haber, projeye başlandığında NEET genç kadın oranı %50,5 seviyesindeyken iki yılın sonunda %45'e geriledi.

Sabancı, "Ülkemizde hala NEET genç kadınların oranı çok yüksek. Bu tabloyu pozitif yönde değiştirmek için hepimizin yapabilecekleri var. Bu projeyle eğitimlerle, mentorluk programı yoluyla pek çok genç kadının cesaretle kendi geleceğini kurduğuna tanıklık ettik. Başarı hikâyelerini dinledik. Hibe programını pilot illerimizde gerçekleştirmeyi planlıyorduk ancak yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen illeri de hibe programına dahil ettik. Şu anda 20 ilde, paydaşlarımızla birlikte NEET kadın istihdamı odaklı hibe programı faaliyetlerini yürütüyoruz ve iyi modelleri destekliyoruz. Evet, bu büyük bir problem fakat ben umutluyum. Çünkü sorun varsa çözüm de var. Çözümün bir parçası olmak bizlerin elinde" diye konuşuyor.

Projeyle sanayi, otomotiv bakım onarım, moda, yazılım, aromatik bitki yetiştiriciliği, gastronomi, su ürünleri işleme, insan kaynakları alanlarında pek çok eğitim verildi. Yüzlerce genç kadın eğitim aldı, işe girdi, işini kurdu. Bu yıl da 500 kadına istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan öyle güzel başarı hikâyeleri anlattı ki. Sadece "Yalnız değilsin" demenin bile ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Proje kapsamında oluşturulan Fırsatlar Haritası'nı açıp bakmanızı hatta destek vermenizi tavsiye ederim. Fırsatlar Haritası, NEET genç kadınlarla, bu hedef kitleye yönelik fırsatları olan kurumları bir araya getiriyor. Fırsatlar Haritası'nda kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bin 300 kurumun 2 bine yakın iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatları yer alıyor.

Türkiye'nin hatta dünyanın en güçlü kadınları arasında yer alan Güler Sabancı, bu projeyle en umutsuz ve dezavantajlı kız kardeşlerinin ellerinden tutmanın, onlara cesaret vermenin huzurunu etrafına da yansıtıyor.

Doğrusu son yıllarda pek çok şirketin sayıları artarak sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini görmeye başladık. Yeter mi? Elbette yetmez. Özellikle de kadınlara, gençlere, engellilere yönelik projeleri ne kadar çok arttırırsak toplumu daha hızlı bir şekilde iyi yönde dönüştürme şansımız artar.

İyilik de gülümsemek gibi bulaşıcı bir şey. Bu karamsar, savaşlarla dolu dünyada iyilik peşinde koşmak hepimize iyi gelir.