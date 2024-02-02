ÖZLEM DOĞANER

Türkiye ekonomisinin gülen yüzü turizm… Küresel resesyon ve enflasyon endişelerine, jeopolitik risklere, asrın deprem felaketine ve pek çok sıkıntıya rağmen turizm 2023 yılını rekorlarla kapattı. 2023'te 56.7 milyon turist ve 54.3 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, bu yıl turist sayısını 60 milyona ve turizm gelirini de 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 99 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın ise 106 dolara çıkması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararlı konuştu: "2023 turizmde rekorlar yılı oldu. 2024'te de yeni rekorlara imza atacağız."

Peki yeni rekorlar için turizmciler ne bekliyor?

2024 beklentilerini konuştuğumda iki tedirgin oldukları nokta öne çıkıyor. Birincisi turistlerin özellikle de sağlık, kültür turizmi için gelen yani yüksek gelirli turistlerin İstanbul'da olası deprem haberlerinden çok etkilendiklerini belirtiyorlar. Kentsel dönüşümü desteklediklerini ama sürekli deprem uzmanlarının "İstanbul yıkılacak" söylemlerinin turizmi baltaladığını vurguluyorlar. Rakiplerin de bu haberleri kullanarak yurtdışında propaganda içinde olduklarının altını çiziyorlar. Geçmişte terörü kullananlar şimdi de depremi kullanıyor. Bunu bir uyarı olarak buraya not edeyim.

Bir başka konu ise insan kaynağı… Turizmde o misafirperverliğimizi yansıttığımız hizmet alanında personel bulmakta zorlanan turizmcilerin başka ülkelerden çalışan getirmek zorunda kaldığını üzülerek öğrendim. Cennet gibi bir vatanda turizmde yeni rekorlar görmek sürpriz olmayacak.

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BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Ocak ayını yaklaşık %14 yükselişle tamamlayan Bist 100 endeksi yeni aya da yükselişle başladı. Alımların tüm sektörlere yayıldığı borsada yön yukarı olmaya devam ediyor. Bu süreçte endeksin kritik noktaları geçtiği taktirde bu yıl yükselişlerin süreceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Endeks sene başından itibaren yaklaşık %16 değer kazandı. Bu, diğer sektörlerde daha yüksek bir orana tekabül ediyor. Bist bilişim %33'ün üstünde yükselirken turizmde yaklaşık %29 getiri vardı.

Sene başından itibaren altın ons fiyatı %1.5 düşerken gümüşte %5.5'luk değer kaybı yaşandı. Dolar/ TL'de sadece %2.68'lik yukarı yönlü bir hareket gördük. Mevduat faizi ise %35 bandında. Böyle düşündüğümüzde borsa yatırımcısı yeni yılda da kazanmaya devam edecek gibi görünüyor. Endeks daha şimdiden diğer yatırım araçlarının çok önünde yatırımcısına getiri sağladı.

Endeksin banka ve holdingler öncülüğünde yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Aralık ayının son haftasında telekomünikasyon, gıda, havacılık, holding ve bankaların ön planda olabileceğini söylemiştik. Henüz bir ay geçmesine rağmen Turkcell yaklaşık %24, Türk Telekom %40, Migros %26 Koç Holding %21 değer kazandı.

Endeks Şubat ayının ilk günü 8646 puanla kapanış gerçekleştirdi. Uzmanlar 8200'ün altına inmediği taktirde 9300'e kadar soluksuz bir yükselişin olabileceğini ifade ediyor. İçerideki harekete bir de yabancı katılırsa endekste 10 binlerin üzerini görmek sürpriz olmayacak.