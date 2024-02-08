ÖZLEM DOĞANER

Bugün Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Yeni MB Başkanı Fatih Karahan göreve başladığı ilk haftada ilk kez kameraların karşısına geçecek. Enflasyon görünümünü anlatacak, soruları yanıtlayacak.

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Gündeme bakacak olursak sorularla spotların altında biraz terleyecek. Göreve gelir gelmez yabancı kuruluşlardan faiz artışı açıklamaları gelmeye başladı. Doğrusu sıkılaşma konusunda yeni bir adım atılacağını düşünmüyorum. Ancak bir yandan enflasyon tahminlerinde revizyon olup olmayacağı bir yandan da mesajları dikkat çekici olacak.

Küresel piyasalarda ve pek çok merkez bankasında faiz indirimleri bu yıl içerisinde bu kadar çok konuşulurken bir indirim mesajı gelir mi? İzleyeceğiz.

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SAĞLIKLI STRATEJİ YAPMAK LAZIM

Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden biri turizm. 60 milyar dolar gelir ve 60 milyon turist beklentisi var. Ülkemiz cennet ve turist potansiyeli her alanda var ama bazı kilitleri açmak gerekiyor. Mesela sağlık turizmi çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Üstelik dünyanın en yaşlı nüfusu olmaya başlayan Avrupa yanı başımızdayken. Ancak burada ciddi rakipler oluşmaya başlamış. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor.

Turizmcilerden öğrendim. Macaristan'ın sadece sağlık turizminden yıllık elde ettiği gelir ne kadar biliyor musunuz? Tam 50 milyar dolar. Üstelik bu noktaya son 3 yılda olağanüstü bir hamleyle geldi. Avrupa'daki yaklaşık 200 milyona yakın nüfus AB üyesi olan ülkelere gittiklerinde sigortaları bunları karşılıyor.

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Ancak Avrupa'da bir MR çektirmek isteseniz 3-6 ay arasında sıra veriyorlar. Dişten cerrahiye her alanda ciddi bekleme sıraları var. Bu nedenle Avrupalılar gidebilecekleri yer arıyor. Fakat sigorta primleri yüksek olduğu için ayrıca para ödemek istemiyorlar.

Bu nedenle Macaristan AB avantajını kullanarak bir atak yaptı ve sağlık turizminden ciddi bir pay aldı. Üstelik Macaristan'ın sağlık sistemi nitelik, kalite, fiyat olarak da Türkiye'nin çok gerisinde.

Peki, biz ne yapmalıyız? Avrupa'daki nüfusun yüzde 50'si 65 yaş üstü. Yani potansiyel çok yüksek. Turizmciler, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa'daki sigorta şirketleri ile temas kurmalarını istiyor.

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"Gelmeye hazırlar, sadece hastalarına devlet güvencesi istiyorlar" diyorlar. Avrupalılar sadece hastanelerde değil yaşlı bakım evlerinde de yaşlılarına baktırmak istiyorlar. Çünkü Avrupa'da doktor, fizyoterapist, yardımcı sağlık personeli, hasta bakım elemanı, hemşire sıkıntısı had safhada.

Avrupalı Macaristan'ı, ABD'li Kosta Rika'yı sağlık turizminde zenginleştiriyor. Bugün Türkiye'de sadece özel hastaneler değil, şehir hastaneleri de büyük potansiyel taşıyor. Turizmciler, devletin bu işi stratejik olarak görüp değerlendirmesini istiyorlar. Rakamlara ve potansiyele bakınca gerçekten de çok önemli. Bugün elde ettiğimiz geliri sadece sağlık turizminden alabiliriz.