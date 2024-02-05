ÖZLEM DOĞANER

Merkez Bankası'nda Fatih Karahan ile yeni dönem başladı. Zor bir dönem, kritik bir atama...

Merkez Bankası bir ülkenin en stratejik en teknik kurumlarından biridir. Ve kamuoyunu sadece teknik olarak değil sözlü olarak da en güçlü şekilde yönlendirebilecek bir iletişim gücüne sahip olmalıdır. MB gerektiğinde ketum gerektiğinde bilgilendirici olmakta dengeli olmalıdır. Tüm dünyada böyledir.

Maalesef son dönemde Türkiye'de MB haberleri ekonomi sayfalarından farklı sayfalara kayınca bir kez daha iletişimin önemine şahit olduk.

Doğrusu, hem Erkan'ın ayrılışı hem kamuoyu beklentilerinin yönlendirilmesi hem de Karahan'ın hızla atanması cuma gecesi birkaç saatte çok etkili bir iletişimle gerçekleşti. Hem içeriye hem dışarıya mesajlar hızla iletildi.

Öyle görünüyor ki bundan sonra iletişim MB'nin en kritik alanı olacak.

Yeni başkan Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Karahan'ın en büyük sınavı elbette enflasyonla olacak. Bugün yılın ilk enflasyonu açıklanacak. Perşembe günü Karahan, yılın ilk enflasyon raporuyla görünümde bir revizyon olup olmadığı konusunda kamuoyunun önüne çıkacak. Sadece piyasaların değil, tüm Türkiye'nin ve hatta yabancı yatırımcının gözü bu toplantıda olacak.

Hayırlı olsun, memlekete katkısının yüksek olmasını diliyorum.