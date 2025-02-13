ÖZLEM DOĞANER

Borsa yatırımcısı aylardır kâbus yaşıyor. Endeks 10 bin puana takıldı kaldı. Mayıs 2024'te zirve seviyelerini test eden Bist 100 endeksi, birkaç defa 11 bin 250 seviyesini test etse de Ağustos'tan bu yana 9.700 -10.200 bant aralığında işlemlere devam ediyor. Testere piyasası bir süre daha devam edecek gibi. Aslında makro anlamda yurt içinde önemli gelişmeler yaşandı ama endeks o istenilen hareketi yapamadı. Rezervlerdeki yükseliş, Türkiye'nin risk primindeki gerileme, enflasyondaki geri çekilme ve uluslararası kuruluşların Türkiye'nin kredi notunu artırması borsada yükselişleri kalıcı olarak tetiklemedi. Yakın vadede en son 10 Aralık 2024 tarihinde Bist 100 endeksi gün içerisinde 10.276 puan seviyesini gördü. O tarihten bu yana borsaya dair olumlu görüşler varlığını korusa da sıkışıklık devam etti. Bist 100 aylık volatilitede 2017'den bu yana en dip seviyede, diğer endekslerde aylık volatilite 2012'den bu yana dip seviyede. Yani borsada yaprak kıpırdamıyor. Bu arada 2025 yılında 6 haftanın üçünde borsaya yabancı girişleri gördük. Son iki hafta verilerine göre yabancı yatırımcı borsada 434,5 milyon dolarlık hisse aldı.

Peki ama Borsa İstanbul neden yükselmiyor?

Onca olumlu veriye rağmen endekste yatay görünüm yerini kalıcı yükselişlere bırakmıyor. Bunda piyasaya yeni para girişinin olmaması etkili oluyor. Hacimler düşük. Teknik anlamda 10.300 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar görmüyoruz. Yerli yatırımcının çoğu içerde kalınca da yeni kaynak girişi kısıtlı oluyor. Yabancı yatırımcı geçen sene net satıcı konumdaydı, beklenen etkiyi 2024'te yabancıdan görmedik. Bu yıl ilk 5 haftada ise yabancı 197,5 milyon dolar alım gerçekleştirdi ancak yeterli değil. Bir diğer önemli konu halka arzlar…

Halka arzlar 2025'te tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sene 38 şirket borsada halka açıldı ve tüm halka arzlara katılan yatırımcılar kümülatifte yaklaşık % 30 değer kazancı gördü. Daha yeni yıla gireli 40 gün olmasına rağmen 8 şirket daha borsada işlem görmeye başladı. Bu 8 şirketteki ortalama hareket ise yaklaşık % 5-6 civarında kaldı. Ancak bu halka arzların büyüklüğü 20 milyar lirayı aştı. Bu çok ciddi bir rakam. Borsa İstanbul'a yeni para girişi olmuyor dediğimiz ortamda halka arzlar için yatırımcılar pozisyonlarını değiştirip talep topluyor. Durum böyle olunca Bist 100 endeksini baskılayan bir sebep daha ortaya çıkıyor. Bilançolar iyileşmedi, şirketlerin finansalları borsaya negatif yansıyor…

Malum borsada işlem gören şirketler 4. çeyrek bilançolarını duyurmaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır şirketlerin mali tablolarını takip ediyoruz ama o eski tat yok. Sanki bilanço döneminde değiliz gibi. İyi gelen bilançolar kısa süreli bir fiyatlama gösterse de kalıcı yükselişleri tetiklemiyor. 2. çeyrekten itibaren ise genel görünümlerde iyileşmeler görülmeye başlanabilir. Sonuç itibarıyla, borsa oyun alanı değil ve bir realiteyi fiyatlıyor, büyümenin baskılandığı ortamda şirket kârlılıkları ve ciroları azalır ve bu da şirketlerin fiyatlamasında negatif görünümü beraberinde getirir. Sanayi ve imalat kanadında çarkların hızlanmaya başlaması ile şirketlerin mali tablolarında iyileşmeler görülecek. Yatırımcılar faizlerin de düşmesiyle yılın ikinci yarısında daha iyimser bir fiyatlama görebilir.

Seçici olmak önemli…

Her ne kadar testere piyasası desek de hisse bazlı ayrışan kağıtlar elbette bu dönemde de var. Yılbaşından itibaren olumlu fiyatlama gösteren THY, Aselsan ve Turkcell bunlardan… Aselsan TL bazlı sene başından beri % 7.72 artıda. THY 40 günde yatırımcısına % 12.81 kazandırdı. Turkcell'de 2025'te % 16.27'lik yükseliş görüldü. Sözün özü "Borsa İstanbul kritik seviyeleri ne zaman geçer? Yatırımcı daha bekler mi?" bilinmez ama seçici olunduğu takdirde testere piyasasında bile yükselen şirketler var.