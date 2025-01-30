ÖZLEM DOĞANER

Enflasyon beklentileri geriliyor. Merkez Bankası bu hafta açıkladı. 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geldi. Reel sektör için ise 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi. Elbette özellikle hanehalkının beklentilerini düşürebilmek için gidilecek daha yol var. Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyona yakınsayana kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyonun hızı için kritik olduğunu belirterek, "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Beklentilerin düzelmesi için Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon kritik olacak.

3 Şubat Pazartesi günü yılın ilk enflasyonu açıklanacak. Ocak'ta genel beklenti aylık %4'ler civarından enflasyonun gelmesi. Ocak ayı bir fiyat ayarlama ayı dolayısıyla diğer aylardan yüksek gelmesinde anormallik yok. Bütün oyunu değiştirecek düzeyde sert bir enflasyon hareketi beklenmiyor. Doğrusu Ocak'ta aylık enflasyon %5 gibi yüksek bir düzeyde de gelse geçen yılın baz etkisiyle yıllık enflasyon %42'lere gerileyecek. Şubat'ta da yine baz avantajını göreceğiz ve yıllık enflasyonun gerilemeye devam edeceğini de biliyoruz.

Merkez Bankası 7 Şubat'ta ilk Enflasyon Raporu toplantısını yapacak. Enflasyon tahminlerinde bir revizyon yapar mı? Merkez Bankası'ndan bu anlamda bir değişiklik beklemek de doğru olmaz. İki kritik tarih var. İlki Mart ayı... Ocak- Şubat enflasyonu yüksek çıktıktan sonra Mart ayında acaba tekrar %2'lerin altında enflasyon görür müyüz? İkincisi Ekim-Kasım... Yılın son çeyreğinden itibaren faizlerin düşmesi, kredi kanallarının açılması ve ekonomideki toparlanmanın etkisiyle enflasyonda tekrar bir ivme kazanma ihtimali olur mu?

Ocak ve Şubat'ta çok yüksek rakamlar gelmezse ve tekrar Mart'ta %2'lerin altında bir patikaya girilirse yılsonu hedefini yakalamakta önemli bir aşamayı atlatmış oluruz.

Elbette en kritik nokta, fiyat davranışlarındaki bozulmayı durdurmak, fırsatçılara set çekmek... Denetimler ve cezalar devam ediyor. Ama en büyük ceza vatandaşın vereceği ceza... Fahiş fiyat gördüğümüz dükkâna uğramayalım. Uğramayalım ki o fırsatçı kazanmasın, hepimiz bu mücadelenin sonunda kazanalım.

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TÜRK İŞ KADINLARINDAN DÜNYADA BİR İLK



Dünyada ilk kadın işverenleri sendikası Türkiye'de kuruldu. Kadın- TİS yani Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası... Sendikanın kurucu genel başkanı Esra Oksay ile konuştum. Oksay, "Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası aslında toplumdaki bir eksiklikten yola çıkarak kuruldu. Ülkede 120 bini aşkın dernek, 5 bini aşkın vakıf var. Fakat kadınlara ait hiçbir sendika yok. 11 Ocak itibariyle genel kurulumuzu yaptık ve resmi hayatımıza başladık. İşveren sendikasıyız ama aslında bütün kadınları kucaklıyoruz. Hedeflerimiz toplumdaki kadın istihdamını, ekonomik gücünü artırmak. Sektör olarak da bir ayrımımız yok. Tekstilci de yazılımcı da bütün ticaret yapan kadınlarımız bize üye olabilir" dedi. Kadın eli her alana dokunuyor. Ne güzel.