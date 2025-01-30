Video Haber Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar
Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar

Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar

30.01.2025 | 16:41

Özlem Doğaner'in 30.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar 04:16
Özlem Doğaner | Enflasyonla mücadelede kritik aylar 30.01.2025 | 16:41
Bercan Tutar | Trump’ın yol açtığı ‘kültürel tsunami’ 03:42
Bercan Tutar | Trump’ın yol açtığı ‘kültürel tsunami’ 30.01.2025 | 16:39
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Türk yargısına kimse ayar veremez | Video 58:15
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Türk yargısına kimse ayar veremez" | Video 30.01.2025 | 16:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan devreye girdi: Hamas’ın elindeki 5 Taylandlı rehine serbest bırakıldı! | Video 01:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan devreye girdi: Hamas’ın elindeki 5 Taylandlı rehine serbest bırakıldı! | Video 30.01.2025 | 16:17
Okan Müderrisoğlu | One minute! demenin tam zamanı! 04:19
Okan Müderrisoğlu | “One minute!” demenin tam zamanı! 30.01.2025 | 16:28
Salih Tuna | Biz bu zekânın neresindeyiz? 03:46
Salih Tuna | Biz bu zekânın neresindeyiz? 30.01.2025 | 16:26
Yavuz Donat | ‘Sahadan’ sıcak notlar 07:02
Yavuz Donat | ‘Sahadan’ sıcak notlar 30.01.2025 | 16:24
Mahmut Övür | İmamoğlu’nun Mansur Yavaş açmazı 03:51
Mahmut Övür | İmamoğlu’nun Mansur Yavaş açmazı 30.01.2025 | 16:21
Haşmet Babaoğlu | Bu mutfakta kavga çıkar 02:43
Haşmet Babaoğlu | Bu mutfakta kavga çıkar 30.01.2025 | 16:18
MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi | Video 10:20
MSB duyurdu: "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 30.01.2025 | 12:37
CHP’li belediye Kızılay’ın bağış kutularını hurdalığa attı! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 00:51
CHP’li belediye Kızılay’ın bağış kutularını hurdalığa attı! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 30.01.2025 | 12:03
’Gürz-43’ operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 01:04
'Gürz-43' operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 30.01.2025 | 08:40
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 00:44
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 30.01.2025 | 08:30
Melih Altınok | İmamoğlu sonunda başardı! 03:50
Melih Altınok | İmamoğlu sonunda başardı! 29.01.2025 | 16:35
Salih Tuna | İnce dönüyor, o dönemiyor! 03:30
Salih Tuna | İnce dönüyor, o dönemiyor! 29.01.2025 | 16:33
Yavuz Donat | Rekora koşan şehir 09:04
Yavuz Donat | Rekora koşan şehir 29.01.2025 | 16:27
Kerem Alkin | Türkiye kalkınma bankalarının çekim merkezi 03:31
Kerem Alkin | Türkiye kalkınma bankalarının çekim merkezi 29.01.2025 | 16:19
Hilal Kaplan | Vatana dönüş 03:22
Hilal Kaplan | Vatana dönüş 29.01.2025 | 16:17
Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama... | Video 03:30
Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..." | Video 29.01.2025 | 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar 49:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 29.01.2025 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA