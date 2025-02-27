ÖZLEM DOĞANER

Türkiye ekonomisi 2024 yılında nasıl bir büyüme performansı gösterdi?

Yarın öğreneceğiz. Orta Vadeli Program'a göre, 2024 yılı için büyüme beklentisi %3,5 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisi geçen yıl ilk çeyrekte %5,3, ikinci çeyrekte %2,5, üçüncü çeyrekte ise %2,1 oranında büyüdü. Kesintisiz büyüme süreci 17 çeyreğe ulaşırken, yılın ilk dokuz ayında GSYH büyümesi yüzde 3.2 oldu. Üçüncü çeyrekte, özel tüketim ve ihracat büyümeye katkı sağladı.

4. çeyrek beklentilerine bakıldığında tahminlerin %2,3 ile %4,5 aralığında olduğunu görüyoruz. 2024 yılı beklentileri de ortalama %3-3,5 seviyelerinde... Yani programın hedeflerine uygun bir büyümeye ulaşılacak gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl Türkiye'nin 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1.3 trilyon doları aştığını belirterek, kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doların üzerine çıktığını belirtti. Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, finansal istikrarın güçlenmeye devam ettiğini söyledi. En büyük hedeflerinin yüksek enflasyonu düşürmek ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odağında ve enflasyonla mücadeleye katkı verecek bir zeminde ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Genel olarak baktığımızda Türkiye rahatlıkla ortalama %5 büyümeyi yakalayabilecek bir potansiyele sahip. Ancak büyüme özellikle sıkılaşma döneminde daha anlamlı oluyor. Çünkü sadece bizde değil tüm dünyada merkez bankaları bir taraftan ekonomik aktiviteyi ölçmek isterler ki sıkılaşmanın fayda-maliyet analizini görebilsinler. Örneğin Avrupa sıkılaşmanın maliyetini neredeyse resesyon olarak görüyor. O yüzden enflasyonla mücadele ederken sıkılaşmanın getirdiği baskılamayı büyümede görmek sürpriz değil.

Burada önemli olan fiyat istikrarını sağlarken doğru büyüme modelini de ortaya koymak. Yoğun tüketim kaynaklı büyüme yerine cari dengeyi yormayan, döviz talebini oluşturmadan, ihracatın büyümeye katkısının pozitif olduğu, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak önemli. Yani sağlıklı büyüme. Türkiye'nin burada temel amacı bu.

Tüm küresel toz bulutunun içinde, savaşlara, enflasyona, jeopolitik belirsizliğin içinde, küresel büyüme ve ticaretin daraldığı bir dönemde 18 çeyrektir Türkiye ekonomisinin büyümede ivme kaybetmemesi çok önemli.