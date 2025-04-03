ÖZLEM DOĞANER

Boykot: Belli bir amacı gerçekleştirmek için baskı yapmak ereğiyle, bir kimseyle, bir yerle, bir topluluk, kuruluş ya da bir ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararı.

Türkçe sözlükte boykotun anlamı böyle. Hem ülkenin iktidarına talip olup hem ekonomiyi baltalamaya çalışıp ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararının anlamını ise hiçbir sözlük yazmaz herhalde. Ama mutlaka tarih yazacak.

Bakıyoruz tüm çağrılara rağmen çarşı pazarda alışveriş durmadı. Ama aklıselimin durduğu kesin. Esnaf, fabrika, restoran batarsa işinden olanların arasında hiç mi CHP'li olmayacak? O üreticinin içinde hiç mi size oy veren yok? İşçi ve işverenden bu kadar uzak mısınız? Tarladan pazara getirdiği ürünü almayacak kadar çiftçiye düşman mısınız? Kaos oluşturup yabancı yatırımcıyı buradan kaçırırsanız, fabrikalar kapanırsa işsizleri yerleştirebileceğiniz yeni fabrikalar mı kuracaksınız?

Toplumu kutuplara ayırmak, cadı avcılığı yaklaşımıyla markalara siyaset bulaştırmak kime ne kazandırır? İktidarıyla, iktidara talip olan muhalefetiyle asıl amaç bu ülkeyi kalkındırmak, yüceltmek değil midir?

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GÖZLER ENFLASYONDA



Bugün mart enflasyonunu göreceğiz. Geçen yıl aynı ay % 3.16'ydı. Bu ay baz avantajının etkisini pek görmeyeceğiz. Normal şartlarda % 2'nin altını konuştuğumuz bir aydı. Ancak bir yandan Ramazan fırsatçılarının etkisi bir yandan piyasalardaki kısa süreli olsa da volatilitenin etkisi derken nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay % 39.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörülüyor. Doğrusu ben % 2.7-3 aralığında bir beklenti içindeyim. Umarım daha düşük olur tabii ama aslolan birkaç ayda oynaklık olması değil istikametin bozulmaması...

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GÖKYÜZÜNDE TANITIM SEFERBERLİĞİ



Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, henüz bir yaşında olmasına rağmen 20 milyon yolcuya ulaştı. Üstelik, sadece rakamlarla değil, vizyonuyla da adından söz ettiriyor. 2026 hedefi 26 milyon yolcu...

Bayramla birlikte yaz tarifesine başladılar. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa merkezli operasyonlarla Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya'da toplam 93 noktaya sefer düzenleyecekler. Başarının ardında yalnızca koltuk doluluk oranları ya da genişleyen filo yok. Aynı zamanda Türkiye'nin havacılık vizyonunu dönüştüren, merkezine sadece büyük şehirleri değil, potansiyel taşıyan bölgeleri de alan yeni bir anlayış var.

AJet, "Ankara+ (Plus)" projesi ile ülke tanıtımı açısından da değerli bir adım atıyor. Ankara'yı merkez alarak çevresindeki 3 saatlik karayolu mesafesinde yer alan 15 ili kapsayan bir projeyle, başkent ve çevresini bir destinasyon ağı haline getiriyor. THY ile birlikte yürütülecek projeyle yurtdışından AJet ile Ankara'ya gelen turistin, burada geçireceği iki günün ardından Kapadokya'dan Konya'ya, Eskişehir'den Kayseri'ye kadar uzanan rotalarla ülkenin farklı yüzlerini keşfetmesi hedefleniyor.

Örneğin; 2 gün Ankara+3 gün Nevşehir, toplam 5 günlük programlarla bölgenin beraber kalkınması ve tanıtılması sağlanmış olacak. Ankara'yı, çevresindeki 15 şehrin özellikleri ile birleştirerek başta havayolu, otel, gastronomi vb. hizmetler olarak turizm çerçevesinde tüm paydaşların orta ve uzun vadede kazanım elde edeceği bir proje olması planlanıyor.

Bu proje, yalnızca turizmi canlandırmayı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da odağına alıyor. Otellerden restoranlara, yerel rehberlerden el sanatlarına kadar pek çok alanda ekonomik hareketlilik sağlama potansiyeline sahip. Elbette bu hedefin gerçeğe dönüşmesi, yerel aktörlerin projeye olan inancıyla doğrudan bağlantılı. Başta Ankara Ticaret Odası olmak üzere, kentin ekonomik ve kültürel gelişiminde rol oynayan tüm kurumların bu projeye sahip çıkması şart. Çünkü bu sadece bir tanıtım kampanyası değil, uzun vadeli bir büyüme vizyonu. Gökyüzünde açılan her yeni rota, Türkiye için yeni bir sayfa, yeni bir hikâye demek.