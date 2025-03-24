ÖZLEM DOĞANER

Yine dalgalı denizlerde sakin kalma zamanı… Piyasanın bu kadar volatil olduğu dönemlerde herkesin bir yorumu herkesin bir yönlendirme çabası olduğunu geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Yine bazı spekülatörlere fırsat çıkmış gibi görünebilir. Bu nedenle yatırımcının her söylenilene itibar etmemesi gereken bir dönem.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzü aşkın kişi hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması başlatılması, gözaltı süreci ve İmamoğlu'nun yolsuzlukla ilgili soruşturmada tutuklu yargılanmasına karar verilmesi… Yargı süreci devam edecek ve derinleşecek gibi görünüyor.

Peki piyasalarda nasıl bir hava olacak? Art arda alınan kararlar piyasanın başıboş bırakılmadığının işareti…

TCMB ile banka yöneticileri arasında dün olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Merkez Bankası, bugünden itibaren de vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi. Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla çıkarılıyor.

Böylece piyasadan fazla TL çekilecek ve TL biraz daha cazip hale gelecek.

Malumunuz Merkez Bankası geçen hafta kurlardaki oynaklığı azaltmak ve piyasadaki döviz likiditesini dengelemek amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlattı. Takvim dışı bir toplantıyla Para Politikası Kurulu gecelik borç verme faiz oranını %46'ya yükseltti. Bir haftalık repo ihalelerinin bir süreliğine yapılmamasına karar verdi.

Bugüne kadar uygulanan rezerv politikasının önemi böyle dönemlerde daha çok ortaya çıkıyor. Kurun atak yapmasının önüne geçildi ancak bundan sonrası için de önlemler almak lazım. Örneğin borsadan çıkıp kura yönelmeye engel olunmalı. "Borsa bu yıl toparlayamaz" söylemlerini yükselterek bir haftada panik çıkışlarına neden olanları dikkatle izlemek lazım. SPK'nın da bu noktada önlemlerini artırması beklenir tabii.

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde uyguladığı yukarı adım kuralını (up-tick rule) Cuma günü Bist 100 endeksine de genişletti. Ancak yine de dalga boyunun bunu aştığını görüyoruz. Normal günlerde %3 olan açığa satış oranının %12-13 oranlarına çıktığını izledik.

Bu noktada "SPK açığa satış yasağını tekrar değerlendirse iyi olurdu" diyenlerin sayısı artıyor. Bu hafta yeni kararlar alınır mı? İzleyeceğiz.