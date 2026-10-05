ÖZLEM DOĞANER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında dikkat çekici bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu belirttiği SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

Eski başkan görevi kötüye kullanmış mıdır? Tek sorumlu kendisi midir? Yargı ortaya çıkarır. Ama ortada bir gerçek var ki ekonomiyle ilgisi olsun olmasın artık herkesin görev ve yetkilerini ezberlediği SPK, çok önemli bir sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Gayet bilinçli bir şekilde manipülasyonun içinde yer alarak, cezayı hak ederek para kazanan yüzde 1'lik kesimi çıkaralım. Hadi riski yüksek fonlarda olanları da "risk aldılar" diye çıkaralım. Geri kalan %90 fonzedeler aynı burukluk içindeler: "Yatırım yaptığımız bu şirketler devlet denetiminde olduğu için güvendik. Biz kumar oynamadık." Bürokrasinin görevlerinden biri de denetlemeyi, düzenlemeyi kusursuz yaparak vatandaşın devlete güvenine gölge düşürmemektir. Bu güvene gölge düşüren bürokrasi de hesabını vermelidir. Siyasetçinin kucağına dağ gibi kriz bırakıp vatandaşla karşı karşıya getirmekle işler çözülmez.

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BORSAZEDELER DE OLUŞMASIN

"Oluştu bile" diyenleri duyuyorum. Fon soruşturması başladığından beri borsada tarihi düşüşler yaşanıyor. Öyle ki Eylül ayı 2008 krizinden bu yana en kötü ayını geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Borsa İstanbul'da işlem gören 41 şirketin hissesinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Savcılık Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Bu 41 hisse (hepsi açıkça belirtilmedi) ve onların içinde bulunduğu sektörler, endeksler borsada yatırımcıya ciddi kayıplar yaşatıyor. Son günlerde söylemeye alıştığımız milyar dolarlar, trilyonlardan bahsetmiyorum. Herkesin kendi yatırımı kendine yüksek meblağ. Kimi üniversite öğrencisi, kimi ev hanımı, kimi esnaf. Yükseldiğini gördüğü hisseye tüm birikimini koymuş, bazıları 1-2 hafta sonra çekmek üzere. Biri yolunu yemeğini, biri çocuğunun okul masrafını, öteki işçisinin yevmiyesini ödeyecek. Fon krizi patladığından beri taban taban giden hisselerden çıkamıyorlar ve paraları pul oldu. Üstelik yabana atmayalım aralarında bir ay önce BIST 30 sınırına yani güvenli alana gelmiş hisseler var. Şimdi hiçbir çıkış yolu bulamıyorlar. Bu insanların bu hisselerden çıkışı için bir yol bulunamazsa zamanında 9 milyona geldiğine sevindiğimiz borsa yatırımcısını hatta borsaya güvenecek yatırımcıyı bulmak da zor olacak. Bizden söylemesi.

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ENFLASYON 20'Lİ SEVİYELERE İNİYOR

Bugün açıklanacak eylül enflasyonunda aylık yaklaşık %2 artış, yıllık oranın %30'un altına inmesini bekliyoruz. Eylül, mevsim değişimi, okulların açılması ve enerji maliyetleriyle yılın kalanına yön veren en belirleyici aylardan biri. Eğitim, servis, yurt ve kira artışlarına, petrolün ay boyunca uzun süre 100 doların üzerinde kalmasının baskısı da ekleniyor. Gıdadaki mevsimsel rahatlamanın bu yükü ne kadar dengeleyeceği, yıl sonu enflasyonu ve Merkez Bankası'nın faiz adımları açısından kritik olacak.